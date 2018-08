VIDEO Samsung se preface că Note 7 nici măcar n-a existat

Samsung Galaxy Note 7 a fost un telefon cu ghinion pentru sud-coreeni, iar acum pare că aceștia încearcă să și-l șteargă din istoric, cel puțin în reclame.

Samsung a publicat o nouă reclamă teaser pentru viitorul Galaxy Note 9. Clipul durează doar 10 secunde și apare pe Twitter; în videoclip poți să faci o scurtă și rapidă recapitulare a telefoanelor din seria Note. Chiar și la prima vedere vei vedea că este ceva în neregulă, deoarece lipsește unul dintre modelele producătorului.

Fiecare imagine a unui telefon este însoțită și de un text adițional, care îți arată ce model de telefon apare în fiecare moment. Vei remarca imediat că de la Note 5 se face trecerea direct la modelul de anul trecut, Note 8. Astfel, Samsung Galaxy Note 7 nu mai are loc în familia de telefoane (iar Note 6 n-a existat, în caz că te întrebai).

Nici măcar Note Fan Edition, varianta specială lansată de producător la ceva timp după retragerea de pe piață, nu apare în videoclip. Aici putem merge pe ideea că variantele fără număr în nume (ca Note Edge), n-au fost selectate, ca să facem pe avocatul diavolului în continuare.

Firește, e destul de clar că Samsung vrea să lase cât mai în urmă amintirea lui Samsung Galaxy Note 7, de care lumea a reușit să uite cam de tot. Apar însă astfel de reclame sau de alte trimiteri către serie și imediat ne dăm seama că lipsește ceva.

Dacă Note 8 a avut sarcina de a-i face pe oameni să uite de eșecul înregistrat cu un an înainte, Note 9 are o altă sarcină: trebuie să înregistreze vânzări cât mai bune, având în vedere că S9 și S9 Plus nu s-au ridicat la nivelul așteptărilor prin prisma cifrelor.