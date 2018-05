Samsung Galaxy A6, în România: ce are cel mai ieftin Samsung din 2018

Samsung a confirmat Galaxy A6 la începutul lunii mai și acum îl anunță pentru România. Samsung Galaxy A6 va fi disponibil în două versiuni și la un preț mai mic decât alte modele anunțate în 2018.

Samsung Galaxy A6 e un model care vine undeva între versiunile premium, mai scumpe, și puțin deasupra seriei Galaxy J. Nu are un hardware extraordinar, dar camerele foto sunt cât de cât bune. Sigur, miza este prețul, fiind telefoane „de buget”.

În ceea ce privește disponibilitatea în România, Samsung Galaxy A6 va fi disponibil în magazine din această săptămână. Samsung Galaxy A6 Plus va ajunge pe piață în iunie.

Samsung Galaxy A6 are un ecran de 5,6 inci HD+. Procesorul are opt nuclee, la 1,6 GHz, și există în două configurații. Pentru Europa, și implicit România, va putea fi cumpărat modelul cu 3 GB de memorie RAM și 32 GB spațiu de stocare. Are și slot pentru card microSD. Bateria este de 3.000 mAh. Camera de selfie e de 16 megapixeli cu f/1.9, iar cea de pe spate are tot 16 MP, dar cu f/1.7.

Samsung Galaxy A6 Plus e modelul mai scump și, implicit, asta se vede în specificații. Are, pentru început, un ecran de 6 inci Full HD+. Ambele au display cu raport de aspect 18,5:9. Procesorul și celelalte detalii hardware rămân aceleași cu mențiunea că va fi și o versiune mai bună: 4 GB de memorie RAM și 64 GB stocare. Bateria este de 3.500 mAh.

Schimbarea mai mare este la camera foto de pe Samsung Galaxy A6 Plus. Are o cameră principală de 16 megapixeli f/1.7 cu una secundară de 5 MP cu f/1.9. Pe față are una de 24 MP f/1.9.

Altfel, Samsung se laudă că pe Galaxy A6, ambele, poți experimenta un sunet surround mai bogat pentru filme, muzică și multe altele. Asta pentru că are difuzoare optimizate Dolby Atmos. Până când vom testa telefoanele, rămâne doar o promisiune.