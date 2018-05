Samsung Galaxy A6, noul telefon ieftin și cât de cât bun pe care să-l vrei

Samsung Galaxy A6 și Samsung Galaxy A6 Plus sunt două telefoane noi de la sud-coreeni. Le-au lansat oficial și acestea sunt specificațiile.

Samsung Galaxy A6 a pornit ca un zvon și a ajuns realitate. Seamănă cu alte modele din seria Galaxy J, dar completează, în zona l0w-end, seria Galaxy A. Vor fi două modele, deocamdată, și diferența este întâi la ecran. Partea cea mai bună e că tehnologia ecranului este S-AMOLED.

Samsung Galaxy A6 are un ecran de 5,6 inci HD+. Procesorul are opt nuclee, la 1,6 GHz, și va fi disponibil în două configurații. Astfel, există un Samsung Galaxy A6 cu 3 GB de memorie RAM și 32 GB spațiu de stocare. Apoi există un model cu 4 GB RAM și 64 GB spațiu de stocare. Au slot pentru card microSD. Bateria este de 3.000 mAh. Camera de selfie e de 16 megapixeli cu f/1.9, iar cea de pe spate are tot 16 MP, dar cu f/1.7.

Modelul mai scump are un ecran de 6 inci Full HD+. După cum ți-ai dat seama deja, ambele au un raport de aspect 18,5:9. Procesorul și celelalte detalii hardware rămân aceleași, de asemenea disponibilitatea versiunilor. Schimbarea mai mare este la camera foto. Samsung Galaxy A6 Plus are o cameră principală de 16 megapixeli f/1.7 cu una secundară de 5 MP cu f/1.9. Pe față are una de 24 MP f/1.9.

Galaxy A6 Plus are și o baterie mai mare: 3.500 mAh. Vestea bună e și că au scanner de amprente (pe spate). Vestea proastă e că telefoanele folosesc microUSB și nu USB-C, deși cel din urmă a devenit un standard larg răspândit. Ambele telefoane au însă mufă clasică pentru căști. Au și Android Oreo, ceea ce nu se poate spune despre Galaxy A8, care s-a lansat cu versiunea mai veche.

Samsung Galaxy A6 și Galaxy A6 Plus vor fi lansate în mai în Europa, Asia și America de Sud. Vor beneficia de majoritatea funcționalităților Samsung, minus dotările hardware mai bune. Vor fi ca preț sub Galaxy A8 și, implicit, la distanță considerabilă de Galaxy S9.