România cu sistem futurist în caz de accident: mașinile sună singure la 112

Mașinile din România vor putea să sune singure la 112 în caz de accident. Sistemul se numește eCall și folosește un card Sim pentru a efectua apelul.

Măsura a fost implementată de săptămâna aceasta, adică din luna aprilie și se aplică în cazul tuturor automobilelor fabricate în Europa, inclusiv Dacia.

Mașinile vor fi dotate cu sistemul eCall, care poate alerta cel mai apropiat centru de intervenție, oriunde pe teritoriul Uniunii Europene, prin transmiterea exactă a locului unde s-aprodus accidentul, chiar și când pasagerii sunt grav răniți și nu pot apela ei numărul de urgență.

Sistemul eCall este conectat la senzorii de impact ai airbag-urilor, ceea ce înseamnă că în momentul în care mașina ta a fost implicată într-un accident grav și ești imobilizat, se transmite automat un apel la 112. Dispozitiviul costă în jur de 100 de euro și folosește un card Sim pentru a efectua apelul. Sistemul eCall poate fi acționat și manual, prin simpla apăsare a unui buton chiar atunci când te afli la volan și ești martorul unui accident. În acest fel, poți să salvezi și alte vieți, atunci când ai posibilitatea.

Centrele 112 vor fi și ele dotate cu echipamente de recepționare a apelurilor eCall și a datelor asociate. În plus, sistemul se activează doar în momentul impactului sau când îl acționezi tu manual, deci mașina ta nu va fi monitorizată în timp real din cauza acestui sistem.

Pentru prima dată, în domeniul de siguranță auto, România are motive de mândrie, pentru că este prima și singura țară din Uniunea Europeană care a pus în aplicare proiectul. Totodată, sistemul eCall este creația exclusivă a României. Soluția tehnică a fost realizată de inginerii Serviciului de Telecomunicații Speciale (STS) și s-a lucrat la el încă din 2013.

Găsirea unei soluție pentru sporirea sigurnaței pe șosele din Europa a fost cerută de la începutul anului 2011, când România s-a numărat printre opt țări membre UE care s-au angajat pentru realizarea și implementarea unu proiect de tipul eCall. Germania, Italia, Suedia, Finlanda, Olanda, Grecia, Cehia, Croaţia şi România au participat la proiectul european numit HeERO, iar țara noastră este prima care îl aplică.

Desigur, România se numără și printre statele unde mor cele mai multe persoane în accidente rutiere. În România, numărul morților și răniților pe șosele este duble decât media victimelor pe întreg teritoriul UE. Sistemul eCall își propune astfel, să crească șansele de supraviețuire a celor răniți grav în accidente serioase.

Automobilele sunt dotate din an în an cu tot mai multă tehnologie electronică. Majoritatea sistemelor are rolul de a spori siguranța ta la volan. Subaru spre exemplu, a prezentat la cel mai recent Salon Auto de la New York (28 martie), un model SUV dotat cu un sistem de recunoaștere facială. Acesta e capabil să-și citească trăsăturile fizice ale chipului și să te avertizeze atunci când dai semne de oboseală, de leșin sau ai atenția distrasă în timp ce conduci.