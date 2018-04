Românii fac binging pe Netflix împreună cu animalele de companie

Te-ai gândit la câinele tău ca la un bun paw-rtener de binging? Netflix zice că te-ai gândit, ba chiar l-ai ținut aproape la sesiuni prelungite de vizionat seriale și filme.

Netflix a publicat concluziile unui studiu despre binging și animale de companie. Astfel, conform datelor colectate de companie, când vine vorba de timpul petrecut în fața televizorului, 51% din românii abonați fac binging pe Netflix și cu animalul lor de companie.

Probabil că asta se întâmplă și pentru că animalele de companie nu butonează telecomanda și nu îți judecă gusturile (poate), dar sunt și partenerii perfecți pentru îmbrățișări (30% din utilizatorii români au luat în brațe animalele de companie în timpul unor scene triste sau de groază) sau conversații (21% din abonații români la Netflix au vorbit cu animalul lor despre un serial sau film la care tocmai s-au uitat).

Totuși, bingingul alături de un animal de companie poate fi și complicat. Mai mult de o treime dintre respondenți (36%) și-au schimbat locul din care se uitau la Netflix pentru ca prietenii patrupezi să stea mai confortabil, 18% le-au oferit recompense pentru a se uita mai mult împreună, iar 12% din ei au mers atât de departe, încât au renunțat să se mai uite la un serial sau film pentru că animalul lor de companie nu părea prea încântat. Dar nimeni nu a spus că e ușor.

Așadar, care sunt show-urile despre care se latră, miaună sau ciripește?

Stăpânii de câini se uită la patrupedrame precum Narcos și The Crown. Stăpânii de pisici preferă serialele SF și s-ar întoarce mereu la producții ca Black Mirror sau Star Trek Discovery, iar iubitorii de păsări aleg comediile ca Orange is the New Black. Dar serialul care aduce toate speciile împreună este Stranger Things.

Cele mai iubite show-uri Netflix în România de către utilizatori cu animale de companie

Narcos

The Ranch

El Chapo

Bright

Star Trek Discovery

13 Reasons Why

House of Cards

Marvel’s Iron Fist

Chef’s Table

Love

Stranger Things

Stranger Things Chef’s Table

Marvel’s Daredevil

The Last Kingdom

The Crown

The Sinner

Black Mirror

Orange is the New Black

Dark

Alias Grace

Mențiune: Studiul a fost realizat de către SurveyMonkey între 9-25 ianuarie 2018 și se bazează pe mai mult de 50.000 de răspunsuri. Eșantionul este reprezentativ pentru o populație adultă care se uită la Netflix cu animalul de companie în Argeninta, Australia, Brazilia, Canada, Chile, Columbia, Danemarca, Franța, Germania, India, Irlanda, Italia, Mexic, Olanda, Noua Zeelandă, Peru, Polonia, Portugalia, România, Africa de Sud, Coreea de Sud, Spania, Suedia, Tailanda, Turcia, SUA și Marea Britanie.