Cum vor învăța roboții în cine să aibă încredere și în cine nu

Dacă în viitor roboții vor deveni ceva mainstream, va fi esențial să știm că putem avea încredere în ei. Mai mult, va trebui să îi învățăm pe aceștia în cine să aibă încredere și în cine nu.

Cercetătorii de la Penn State, Massachusetts Institute of Technology și Georgia Institute of Tech au publicat un studiu în jurnalul ACM Transactions on Interactive Intelligent Systems, în care caută să dezvolte un model de încredere pentru roboți, care să poată fi transformat ușor într-un cod de software. La urma urmei, roboții nu au acel simț al intuiției, care să le spună când să aibă încredere în cineva și când să nu.

Înainte de toate, oamenii de știință au vrut să descopere până unde sunt dispuși oamenii să aibă încredere în roboți, dar și vice versa. Astfel, cercetătorii au analizat, pe parcursul a patru ani, cum peste 2.000 de oameni au luat parte la scenarii care le-au pus la încercare felul în care aceștia văd roboții.

Unul din scenarii implica un incendiu. Oamenii au fost întrebați dacă ar urmări un robot dacă acesta ar veni să îi scoată dintr-o clădire în flăcări (unii din ei văzuseră cu câteva momente înainte navigatorul robotului cum are erori). Alt scenariu îi întreba pe oameni dacă ar ajuta un robot care are nevoie de ajutor să intre într-o clădire închisă.

Alte experimente au testat câtă încredere au roboții în oameni. Spre exemplu, mai mulți roboți au fost puși să împrumute oamenilor bani de mai multe ori. De fiecare dată, roboții au ales să împrumute bani în funcție de câți primiseră înapoi de la oamenii respectivi în dățile trecute. Spre exemplu, atunci când oamenii dădeau înapoi mai mulți bani, roboții interpretau acest lucru drept încredere din partea oamenilor.

Cercetătorii au descoperit că oamenii au avut tendința să aibă mai ușor încredere în roboți decât vice versa.