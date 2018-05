VIDEO Cel mai nou robot Boston Dynamics se ia la întrecere cu tine

Boston Dynamics a construit, de-a lungul timpului, mai mulți roboți interesanți, iar cel din urmă ar putea fi și cel mai bun de până acum.

Încet dar sigur, pare că ne îndreptăm spre o lume în care nu neapărat vom fi dominați de roboți, dar am putea fi dominați de roboți. Avem deja inteligențe artificiale care primesc cetățenie și care fac turul lumii pentru a-i familiariza pe oameni cu prospectul roboților umanoizi, dar avem și alte bunătăți.

Cei de la Boston Dynamics nu ne sunt străini, am mai văzut câțiva roboți interesanți de la ei și chiar am scris despre unii dintre aceștia. Compania nu are roboți umanoizi care să te îmbie cu aspectul lor și cu ceea ce au în cap. Nu sunt arătoși, dar știu să facă treabă, fie că e vorba de un câine care e în stare să se cațere pe diverse suprafețe greu accesibile, dar și robotul care poate să-ți țină echilibrul atunci când încerci să-l împingi cu un băț.

Ca și cum aceștia nu erau de ajuns, Boston Dynamics merge mai departe și creează un robot care e în stare să alerge, aproape cot la cot cu tine. Dacă nu ți se pare ceva impresionant, poți să arunci o privire în trecut și să vezi că, acum mai puțin de un deceniu, roboții încă se chinuiau să stea drept în picioare. Atlas nu scoate timpi demni de recorduri mondiale, dar nici nu e o priveliște pe care vrei s-o ai atunci când te uiți în spate și știi că ești urmărit de ceva.

Viitorul sună bine din punct de vedere tehnologic, dar trebuie să ne și găsim un loc într-un asemenea viitor.