Riscurile mașinilor autonome despre care nu-ți vorbește nimeni

Mașinile autonome sunt fascinante, nu? Doar că, pe cât de interesante și utile sunt, ele ar putea schimba în mod radical anumite business-uri.

Cercetătorii de la University of Surrey și University of Oxford cred că mașinile autonome ar putea afecta restaurantele și hotelurile. Mai mult, ei cred că mașinile autonome ar putea crește rata terorismului. Studiul lor a fost publicat în Annals of Tourism Research.

„Economia vizitatorilor se va transforma gradual dacă vehiculele autonome devin pe deplin autonome și la ordinea zilei”, a explicat profesorul Scott Cohen, directorul de turism și transport la Surrey’s School of Hospitality and Tourism Management.

Acesta a mai prezis un „viitor în care hoarde de vehicule autonome mici ar putea congestiona atracțiile urbane, autobuzele destinate tururilor de oraș ar putea să ajungă să nu mai existe ca business-uri, autostrăzile dintre orașe s-ar umple noaptea de vehicule autonome care se mișcă încet, având în ele pasageri care dorm, iar sexul comercial în vehicule autonome ar deveni un fenomen în creștere”.

De asemenea, hotelurile care închiriază camere pe oră ar putea să nu mai aibă nici ele succes. „Asta ar putea avea consecințe asupra turismului urban, pentru că sexul joacă un rol central în multe experiențe de turism”, subliniază raportul cercetătorilor. „Deși vehiculele vor fi, cel mai probabil, monitorizate, pentru a-i împiedica pe pasageri să facă sex sau să folosească droguri în ele, și să prevină violența, dar asemenea sisteme de supraveghere ar putea fi cu ușurință combătute, stricate sau scoase”.

Cercetătorii se tem că vehiculele autonome ar putea fi un pericol real și pentru oamenii din exterior. Aceștia au dat drept exemplu accidentul Uber, cu prima mașină autonomă care a ucis un pieton. Totuși, ei se tem și de posibilitatea ca teroriștii să trimită vehicule autonome fără pasageri în mulțimile de oameni care se strâng la diferite evenimente.

Raportul a subliniat și avantajele unor asemenea mașini, precum decongestionarea traficului, reducerea poluării, mai puține cerințe când vine vorba de parcare și taxe mai mici pentru transportul cu taxi-ul.