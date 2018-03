Epson EH-LS100 cu sistem de proiecție 3LCD și o sursă de lumină laser este proiectorul care poate înlocui cu adevărat un TV de înaltă rezoluție, indiferent de lumina ambientală.

Proiectoarele cu laser întruchipează cea mai recentă inovație când vine vorba de sursă de lumină pentru proiecție. Din păcate, majoritatea modelelor care folosesc această tehnologie sunt foarte scumpe. Prețul gravitează între 12.500 și 14.000 lei, indiferent dacă te uiți după un Panasonic, Epson sau Sony.

Costurile de producție sunt pur și simplu foarte mari. Cu toate acestea, avantajele sunt semnificative, anduranța în timp este sporită, iar calitate imaginii nu poate fi comparată decât cu un TV de foarte mari dimensiuni.

Cu alte cuvinte, aceste modele joacă în altă ligă, iar față de concurență, modelul Epson EH-LS100 are și câteva beneficii în plus.

Epson EH-LS100 – Proiector ultra short throw pentru spațiu infim

Spre deosebire de alte proiectoare cu laser, noul Epson EH-LS100 se mândrește cu un mecanism de proiecție ultra short throw. Revenind la afirmația din titlu, asta înseamnă că face o treabă foarte bună în a înlocui TV-ul.

Este suficient să-l pui la baza peretelui sau a ecranului de proiecție și vei obține o imagine de minim un metru în diagonală. Diagonala maximă a imaginii proiectate este de 130 de inci (330cm), iar pentru a o atinge, are nevoie de aproximativ un metru distanță față de perete sau de ecranul de proiecție. Eu l-am testat împreună cu un ecran de proiecție a cărui diagonală a fost de 100 de inci, aproximativ 2,5 metri.

În privința specificațiilor, acest model are o o putere luminoasă de 4000 lumeni în modul de utilizare normală sau 2800 lumeni în modul economic. Diferența de lumină se reflectă într-o creștere a duratei de utilizare specificate de la 20.000 de ore până la aproximativ 30.000 de ore.

Din experimentele mele, îl poți folosi fără probleme seara sau pe timp de noapte în modul economic, dar pe timp de zi, câștigi un plus de strălucire cu lampa în modul normal. Contrastul specificat este 2.500.000:1.

Funcționează cu o rezoluție nativă Full HD de 1920 x 1200 pixeli, particularitate care se reflectă într-un raport de aspect de 16:10. Pe de-o parte, având în vedere prețul de aproximativ 14.000 lei, te-ai fi așteptat la o rezoluție nativă 4K Ultra HD.

Deși lipsa acestei abilități poate fi clasificată ca un compromis, în realitate, nu este chiar așa. Dacă ai suficient conținut Full HD 108op și folosești proiectorul într-o varietate foarte mare de condiții de iluminare, nu doar că nu vei simți lipsa rezoluției UHD, dar ai mari șanse ca imaginea pe care o vezi cu EH-LS100 să fie una mai luminoasă, cu un contrast mai puternic și mai multe detalii.

Ca o confirmare suplimentară a acestui detaliu, este suficient să te uiți la specificațiile unuia dintre cele mai accesibile proiectoare 4K UHD – Optoma UHD60. Respectivul model are doar 3000 lumeni, comparativ cu cei 4000 de la Epson.

În plus, Optoma are nevoie de un spațiu mai mare pentru proiecție și semnificativ mai puțină lumină în cameră.

În privința conectivității, Epson EH-LS100 ar trebui să-ți satisfacă toate fanteziile pe care le ai în minte și să interacționeze perfect cu orice sursă de semnal. Lista include – USB 2.0 Type A (2x), USB 2.0 Type B, RS-232C, Wired Network – Ethernet, Wireless LAN IEEE 802.11b/g/n (opțional printr-un stick adițional), VGA in, VGA out, HDMI in (3x), Composite in, MHL, Stereo mini jack audio out, Stereo mini jack audio in (2x).

După ce îl integrezi în rețeaua locală, cu fir sau fără, ai avantajul de a-l folosi împreună cu aplicația Epson iProjection, disponibilă în Google Play și Apple AppStore. Am experimentat-o în tandem cu alt model al companiei – Epson TW5650 și a funcționat surprinzător de bine.

Îți permite atât să controlezi proiectorul de la distanță, cât și să trimiți clipuri, fotografii sau documente de pe telefon pe proiector pentru redare fără fir. Mai multe detalii despre Epson iProjector am explicat aici – REVIEW: Epson TW5650 – Un proiector pentru cinema acasă.

Vizavi de control de la distanță, utilizatorii din domeniul business se vor bucura de compatibilitatea proiectorului cu standard precum AMX, Crestron, Control4 sau Extron.

Epson EH-LS100 este surprinzător de greu la 11 kilograme, dar după instalare, probabil că nu-l vei muta foarte des. Dimensiunile sale sunt, de asemenea, generoase – 494 x 437 x 188 milimetri. Nivelul de zgomot specificat este de 30db în modul economic și nu-l auzi deloc.

Cu 39 de decibeli în modul normal, se aude un pic un vâjâit de ventilator într-o cameră liniștită. Are difuzoare integrate de 16Wați, dar dacă ai investit 14.000 lei într-un proiector, probabil că ai și o pereche serioasă de boxe sau un sistem audio Home Cinema.

Epson EH-LS100 – proiector de cursă lungă ușor de instalat

După ce l-ai pus foarte aproape de un perete sau de un panou de proiecție, este suficient să conectezi la el o sursă de semnal. În cazul meu a fost vorba de un Apple TV de generația a patra prin HDMI. Sunetul l-am scos prin Bluetooth din Apple TV pe o boxă Marshall Stanmore. Apropo, dacă te încântă această posibilitate, LS100 suportă afișarea simultană în modul split-screen a două surse de semnal.

Procesul de calibrare al imaginii este unul surprinzător de prietenos, iar orice deformări pot fi rectificate cu ușurință din meniul aparatului. Dacă nu rezolvi problema mutând fiecare colț al imaginii pe colțul suprafeței de proiecție, poți ajusta keystone-ul în modul tradițional.

Ca o particularitate importantă de reținut, în cazul unor probleme de focus, acest parametru trebuie ajustat manual, printr-un slider aflat în spatel unei ușițe de pe dreapta proiectorului. În rest, orice alte opțiuni pot fi modificate cu ușurință din telecomandă.

Aș insista un pic pe detalierea modului în care ajustezi culorile. Din experiența mea, Epson EH-LS100 oferă cel mai ridicat grad de flexibilitate din acest punct de vedere. Pe lângă parametrii de luminozitate, contrast și gama, pe care i-am setat un pic peste valorile implicite, poți modifica aceiași parametrii diferențiat pentru fiecare culoare din spectrul RGB. În mare parte, am folosit proiectorul doar cu modul Dynamic, ajustând luminozitatea la 65 pe timpul zilei și 50 seara. Contrastul l-am ținut la 55.

Pentru că folosește o sursă de lumină laser, pornește aproape instant și se închide la fel, o trăsătură care îl apropie și mai mult de ideea de înlocuitor de TV pe care am menționat-o mai sus. În contrast cu această performanță, un proiector tradițional cu lampă poate porni în 30 de secunde, până la un minut, iar închiderea este la fel de lentă.

Epson EH-LS100 – cel mai bun proiector pe care l-am testat până acum

De-a lungul anilor, am avut ocazia să pun mâna pe o varietate surprinzător de mare proiectoare, multe dintre ele cu un preț de achiziție exorbitant. Creația celor de la Epson este însă prima care îmi trece prin mână cu un sistem de iluminare laser. Într-o cameră întunecată sau în semi-întuneric, beneficiile față de alte proiectoare scumpe nu sunt semnficative. La lumina zilei însă, diferența este de la cer la pământ. A fost prima oară când am avut impresia că mă uit la un televizor, nu la un proiector.

Pentru testele de vizionare, am optat pentru o varietate foarte mare de conținut video, iar impactul vizual a fost de fiecare dată remarcabil. În scenele întunecate din Altered Carbon de pe Netflix, imaginile au fost încărcate de detalii, culorile afișate au fost corecte, iar contrastul impresionant. În Star Wars Rogue One, secvențele de acțiune te transpuneau în ambianța unei săli de cinema prin prisma modului surprinzător de eficient de reproducere a mișcării. Chiar și într-un serial precum Homeland, imaginea afișată este una imersivă, cu culori naturale, foarte apropiate de cele pe care le văd pe un televizor LED de diagonală semnificativ mai mic.

Din experiența mea, este imposibil să vezi pe o imagine proiectată cu LS100 culorile pale sau spălăcite pe care ai ajuns să le asociezi cu majoritatea proiectoarelor în lumină naturală.

Negrul afișat este nu doar profund, ci și încărcat de detalii. O singură dată am văzut un degrade în trepte într-o secvență din Mute, tot de pe Netflix, dar probabil că a avut legătură cu filmul, mai mult decât cu proiectorul. După ce vezi Planet Earth II pe BBC, aproape că ai crede că a LS100 a fost făcut pentru astfel de documentare încărcate de culoare, secvențe de acțiune și cadre impozante.

Nu trebuie omisă uniformitatea imaginii pe întreaga suprafață de proiecție. Atât luminozitatea, cât și contrastul sunt de o calitate foarte bună din colț în colț în 99,5% din timp. În anumite condiții de lumină sporită ambientală, s-ar putea să vezi o mică variație dinspre centru spre rama laterală a ecranului de proiecție spre geamul din cameră. Diferența este infimă și nu se observă decât în anumite scene întunecate din filme sau seriale. Majoritatea oamenilor s-ar putea nici măcar să nu vadă diferența.

Ca referință, dacă ți-ai propus să profiți la maxim de tot ce are de oferit Epson EH-LS100 și să-l folosești în timpul zilei pentru cea mai mare parte din timp, ți-aș recomanda să faci o investiție și într-un ecran de proiecție cu ALR (Ambient Light Rejection). ViewSonic, Elite Screens, Projecta Parallax și alți câțiva producători oferă astfel de panouri, chiar dacă sunt departe de a fi ieftine, ajungând chiar și până la valoarea proiectorului.

În mod realist, nu ai nevoie de așa ceva, dar pe termen lung, vizionarea va fi una și mai plăcută, iar având în vedere cât costă proiectorul, ar fi păcat să nu-l exploatezi la maxim. În altă ordine de idei, dacă îl utilizezi aproape exclusiv seara sau pe timp de noapte, până și pe un perete alb perfect plat și fără impurități face minuni.

În final, Epson EH-LS100 este un proiector foarte bun, nu are nevoie de mult spațiu, iar imaginea proiectată este una impresionantă aproape de fiecare dată, indiferent de sursă sau de lumina ambientală. Pentru că folosește o sursă de iluminare laser, indiferent dacă ești sau nu un profan în domeniul proiectoarelor, vei sesiza o diferență în bine. LS100 generează cea mai apropiată imagine de un TV pe care am experimentat-o eu.

Faptul că folosește tehnologia de proiecție 3LCD de la Epson, nu face decât să sporească și mai mult claritatea și uniformitatea culorilor proiectate. Astfel, nu ar trebui să vezi deformări de luminozitate sau culoare. Singurul meu sfat este însă să folosești o suprafață perfect plană pentru proiecție, alfel, fiecare imperfecțiune sau deformare a ecranului sau a peretului va fi amplificată semnificativ de sistemul ultra short throw folosit de Epson EH-LS100.