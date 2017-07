Epson TW9300: cel mai bun proiector are nevoie de mult spațiu de desfășurare

Vârful de gamă al celor de la Epson pentru 2017, noul Epson TW9300 te invită să-ți creezi un cinema adevărat în confortul căminului, dacă îți permite spațiul.

Nu este ieftin și nici nu-și propune să fie accesibil. În momentul în care bugetul îți ajunge în jurul prețului de achiziție al Epson TW9300 te aștepți să nu faci compromisuri de calitate a imagini, iar acest model nu te dezamăgește. Creat pentru redarea de conținut multimedia, acest proiector nu este deloc o jucărie. Vine la pachet cu specificații remarcabile, suportă semnal video 4K și este capabil de afișarea conținutului video în HDR. Folosește în continuare tehnologia de proiecție 3LCD pentru care sunt recunoscuți cei de la Epson, dar a fost îmbunătățită la maxim pentru acest vârf de gamă.

Epson TW9300 – specificații

Unul dintre cele mai bune proiectoare pe care le poți achiziționa la această oră, TW9300 vine la pachet cu tot ce are Epson mai bun de oferit în domeniul tehnologiei de proiecție. În același timp, este un proiector pentru viitor, având mari șanse să nu te invite la upgrade pe cinci sau chiar zece ani, în funcție de timpul de utilizare.

Epson TW9300 este disponibil în două variante, pe negru și pe alb. Versiunea albă pe care am avut-o la teste este intitulată Epson TW9300W și este un pic mai scumpă. În plus, aceasta vine la pachet cu un receiver WirelessHD ce permite transmisia de semnal video la calitate HD fără fire lungi trase prin casă sau ascunse prin pereți. Modelul alb include și un port HDMI cu MHL pentru a-ți încărca smartphone-ul sau tableta, dacă optezi pentru redarea de conținut dintr-o astfel de sursă. Acestea sunt toate diferențele. În rest, dacă optezi pentru un astfel de proiector de la Epson, indiferent de culoare, te vei bucura de aceeași conectică și performanță.

Cu numele complet Epson EH-TW9300, acest gadget este imens comparativ cu majoritatea proiectoarelor cu care am interacționat – 520 x 450 x 170 mm. Greutatea este de 11 kilograme. Lentila este amplasată în centrul proiectorului, iar sistemul de ventilație este orientat spre față, de-o parte și de alta a lentilei, asigurându-te că nu vei acoperi niciodată din greșeală acele zone. Lentila este acoperită cu un capac motorizat ce se glisează automat atunci când pornești proiectorul.

Conectivitatea include un port USB 2.0, RS-232C, Trigger out, VGA, un port Gigabit Ethernet, două porturi HDMI IN dintre care unul este compatibil cu HDCP 2.2. Ca un bonus, poate crea o rețea wireless securizată la care te poți conecta cu un laptop sau alt gadget. Dimensiunea imaginii proiectate este între 50 și 300 de inci, dar pentru a te bucura pe deplin de el, ți-ar trebui cel puțin trei metri între suprafața de proiecție și proiector. Are un factor de zoom de 2:1 pentru situația în care îți dorești o imagine mai mică sau mai mare raportată la spațiul disponibil.

Puterea luminoasă specificată este de 2500 lumeni, iar rezoluția sa nativă este Full HD 1920 x 1080 pixeli. În același timp, producătorul se laudă cu un așa numit upscalling în 4K. Ideea este că am putut observa o îmbunătățire semnificativă a rezoluției și calității conținutului video SD și HD, iar asta este cel mai important. Rata de contrast este de 1.000.000 : 1, iar durata de viață a lămpii este de 3500 ore în condiții de luminozitate maximă sau 5000 de ore cu modul economic activat. Suportă 10 biți de culoare și poate afișa până la 1,07 miliarde de culori. Are o rată de reîmprospătare între 192 și 240 Hz în modul de utilizare 2D, iar aceasta crește până la 400 – 480Hz în 3D.

Epson TW9300 – părțile bune

Am avut timp câteva săptămâni să mă joc cu Epson TW9300 și, din primul moment de utilizare, mi-au sărit în ochi câteva detalii utile de funcționalitate. Instalarea inițială este facilitată de sistemul motorizat de ajustare a lentilei. Pe lângă zoom, poziția fizică a lentile poate fi ajustată pe verticală până la ±96,3% și pe orizontală până la ±47,1%. Focusul este de asemenea motorizat, iar toate setările pe care te străduiești să le personalizezi la început pot fi salvate într-una dintre cele 10 poziții memorate. Una peste alta, îți poți fixa din start proiectorul pe tavan și, din telecomandă, poți ajusta cu ușurință toate detaliile care țin de proiecție. Apropo, telecomanda de dimensiuni generoase este retroiluminată pentru a-ți face viața mai ușoară.

În cea mai mare parte a timpului, l-am ținut conectat la un Apple TV de ultimă generație cu un semnal video Full HD 1080p pe 60Hz. M-am uitat pe Netflix, Hulu și YouTube, dar am redat și câteva filme 3D: Ghost in the Shell, Transformers: Age of Extinction și Alice Through The Looking Glass. În 2D, m-am bcuurat de Planet Earth II al celor de la BBC. Partea interesantă este că, deși m-am uitat atât la 2D, cât și la 3D în timpul zilei, experiența de vizionare a fost cu mult peste tot ce am experimentat de-a lungul anilor. Chiar și dacă ai o cameră în care îți bate lumina destul de tare, nu trebuie să întrerupi maratonul de Ozark de pe Netflix doar pentru că s-a făcut dimineață. Singurul detaliu pe care trebuie să-l ai în vedere este să dezactivezi modul economic dacă îl folosești în timpul zilei și să te aștepți la un pic mai mult zgomot generat de sistemul de răcire ca urmare a gestului respectiv.

În privința conținutului HDR pe care nu trebuie să-l ratezi dacă faci investiția într-un Epson TW9300, cea mai bună cale de a te bucura de el este să-ți cumperi o consolă Xbox One S sau PlayStation 4 Pro. Atunci, chiar și dacă vei pierde timpul doar pe Netflix, vei înțelege mult mai bine de ce costă atât de mult TW9300. În altă ordine de idei, jocurile cu HDR de pe PS4 Pro pe noul proiector Epson sunt ,,din altă ligă”.

Deși merită să te joci un pic cu preseturile de imagine și particularitățile de contrast și luminozitate care se găsesc foarte ușor în meniul proiectorului, setările implicite nu te vor dezamăgi. Pentru a exploata la maxim ce are de oferit Epson TW9300 ai nevoie de o cameră întunecată și conținut video de calitate. Atunci vei rămâne impresionat de nuanțele de negru, detaliile din umbră, culorile vii și imaginile naturale. Prea puține particularități pot fi îmbunătățite din acest punct de vedere.

Epson TW9300 – părțile mai puțin bune

În România, prețul de achiziție pentru Epson TW9300 este de aproximativ 13.000 lei. În momentul în care te-ai decis că acesta este bugetul pentru experiența ta Home Cinema din confortul căminului, ar fi ideal să-i pregătești un spațiu generos micului gigant. Într-o sufragerie generoasă de apartament, te vei bucura doar de 50% din ce are de oferit proiectorul. Această particularitatea nu este neapărat un minus pentru proiector, dar este de reținut. Are nevoie de mult loc de desfășurare.

Dintr-un punct de vedere, conectica s-ar putea să nu fie suficientă. Ai două porturi HDMI, dintre care doar unul compatibil cu HDCP 2.2. În contextul în care respectivul standard este obligatoriu pentru redarea discurilor Blu-Ray Ultra HD, s-ar putea să fii nevoit să apelezi la un splitter HDMI compatibil HDCP 2.2 dacă mai ai în casă și o consolă PlayStation 4 Pro împreună cu un Apple TV sau Chromecast.

M-aș fi bucurat să existe pe spatele proiectorului o ieșire audio. Aceasta lipsește cu desăvârșire. Nu ai o ieșire optică pentru un semnal digital și nici măcar o ieșire de căști pentru un semnal analogic stereo. În contextul în care vei conecta la el un semnal video dintr-un Blu-Ray Player, PlayStation 4 Pro sau Xbox One S, s-ar putea să scoți semnalul audio direct din sursă într-un sistem de boxe capabil. Dacă ai însă mai multe surse conectate simultan la proiector și un sistem audio fără prea multe intrări, o ieșire audio din proiector ți-ar fi făcut viața semnificativ mai ușoară.

Una peste alta, Epson TW9300 este special, iar dacă dacă bugetul îți permite, ar fi păcat să nu stea la baza propriului cinematograf. Ca să-i faci dreaptate, ți-ar mai trebui însă măcar jumătate din costul proiectorului pentru un sistem audio peste medie, o consolă de ultimă generație și un disc Blu-ray Ultra HD sau abonament la Netflix cu HDR și suport pentru 4K.