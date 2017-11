De fiecare dată când montez un proiector și încep să redau un film, sper să recreez experiența dintr-o sală de cinema. Epson TW5650 se apropie.

În teorie, este ușor să te entuziasmezi la un proiector. Aceste creații minunate de câteva kilograme reușesc să umple o cameră de lumină și un perete cu o imagine spectaculoasă, imersivă. Nu contează dacă te bucuri de el într-un dormitor comunist sau într-o sufragerie dintr-o casă de la țară. Singura problemă cu care s-ar putea să te confrunți este spațiul. Deși există proiectoare short-throw care au nevoie de o distanță mică față de un perete alb sau un ecran de proiecție, în continuare ai nevoie de o suprafață generoasă de proiecție. Iar dacă tot ai făcut o investiție de câteva mii de lei într-un proiector, sfatul meu ar fi să nu te ferești de investiția a vreo 500 – 700 lei într-un ecran de proiecție. Experiența de vizionare este cu totul alta.

În 2017, proiectoarele au însă o problemă. Trebuie să concureze cu ecrane LED de mari dimensiuni la prețuri accesibile. Este foarte greu să mai convingi pe cineva să investească într-un proiector, când noul său televizor de 1,5 metri în diagonală a costat 3.000 de lei, se vede mai mult decât decent și oricum respectivul nu are mai mult spațiu în casă. Cu toate acestea, creații ca Epson TW5650, vin la înaintare cu beneficii care le-ar putea justifica prezența în casă.

Epson TW5650 – O experiență full HD costisitoare

În portofoliul Epson, noul TW5650 este clasificat ca fiind un proiector mainstream, cu o rezoluție nativă full HD și un preț de achiziție de aproximativ 5.500 lei. Deși nu se compară cu vârful de gamă al companiei pe care l-am testat în urmă cu câteva luni, Epson TW5650 are șanse mult mai mari să ajungă în confortul căminului multor cititori.

Folosește o tehnologie de proiecție 3LCD și are o putere luminoasă de 2.500 lumeni. Rezoluția sa nativă este de 1920 x 1080 pixeli și vine cu suport pentru 3D, în cazul în care faci o investiție suplimentară în câteva perechi de ochelari activi compatibili. Rata de contrast specificată este de 60.000:1, iar lampa folosită promite 7.500 de ore de vizionare în modul economic sau 4500 de ore în modul normal. Corecția deformărilor de tip keystone este realizată automat pe verticală până la + sau – 30 de grade, iar pe orizonată o poți face manual. Proiectează 10 biți de culoare sau până la 1,07 miliarde.

Cel mai mare atu al acestui model e posibilitatea ajustării poziției lentilei – Lens Shift. Astfel, dacă îl fixezi într-o poziție nu foarte inspirată, după doar câteva momente, ai toate șansele să generezi o imagine perfectă cu o diagonală de până la 300 inci. Ideal, ar fi să ai cel puțin 2,3 metri distanță între proiector și ecranul de proiecție. Focusul se realizează manual, la fel și zoom-ul de până la 1,6x.

În ceea ce privește conectivitatea, proiectorul are pe spate două porturi HDMI, o intrare VGA, suport pentru MHL, un USB 2.0 Type A și un al doilea USB 2.0 Type B pentru service. Nu lipsește o ieșire audio stereo pentru a-ți scoate sunetul printr-o pereche de boxe serioase. Ca bonus, pe spatele proiectorului este inclusă o boxă de dimensiuni decente cu o putere totală de 10W. Aceasta nu se pretează pentru un concert, dar este mai mult decât suficientă dacă vrei să te uiți la un film fără să deranjezi alte persoane din casă.

Epson TW5650 – conectivitate Wi-Fi

TW5650 poate crea propriul hotspot la care să te conectezi cu telefonul sau laptopul, este simplu să-l integrezi în rețeaua ta locală existentă. După ce l-ai conectat în doar câteva momente prin intermediul meniului intituitiv, ai mai multe posibilități pentru a-i trimite conținut pe calea aerului. Standardul Miracast este suportat de foarte multe laptopuri și gadgeturi portabile pentru a-ți oglindi conținutul de pe ecranul lor pe cel mai mare ecran din casă. Eu am optat pentru a doua soluție suportată de noul Epson TW5650 și am instalat aplicația gratuită Epson iProjection din Apple App Store. Aceasta este disponibilă și pe Android cu aceleași opțiuni.

La prima rulare a programului iProjection, aplicația mi-a recunoscut proiectorul în rețea și am putut interacționa cu el. Alternativa ar fi fost să facilitez procesul de împerechere prin scanarea unui cod QR afișat pe ecranul de proiecție. În orice caz, imediat după, am putut să-mi trimit fotografii de pe telefon și clipuri video. Are până și un browser de documente în cazul în care vrei să te duci la o prezentare PowerPoint doar cu proiectorul și telefonul mobil.

Epson TW5650 – testat în lumea reală

Am avut proiectorul conectat la un Apple TV generația a patra cu semnal video full HD. Am făcut o serie stufoasă de experimente, atât cu conținut de pe Netflix, cât și cu clipuri de pe YouTube sau din alte aplicații de streaming.

Impresia generală este că acest proiector e bun pentru orice tip de conținut și oferă o experiență de vizionare foarte apropiată de cea a unui TV, deși diagonala este de n ori mai mare. Dacă te uiți la Blue Planet II, detaliile proiectului realizat de BBC te transpun în străfundul oceanului. Valerian and the City of a Thousand Planets este un film incredibil de colorat, dar scenele sunt reproduse cu finețe prin intermediul Epson TW5650. Contrastul este puternic, chiar și dacă îl ții la 60% din setări, cum l-am lăsat eu. Luminozitatea am fixat-o la 50%, la fel și gamma. Mișcarea alertă dintr-un film precum Fast 7 este de asemenea reprodusă impecabil printr-un mecanism foarte performant de intercalare a unor cadre suplimentare generate artificial.

Performanța pe timpul zilei, în lumină naturală, nu este punctul său forte. Dacă te uiți la un film încărcat de scene întunecate, vei pierde destul de multe detalii într-o sesiune de vizionare la amiază. Pentru zi, există proiectoare mult mai scumpe, unele dotate cu sistem de proiecție laser.