E3 2018: toate jocurile anunțate de Sony și pe care să le vrei anul acesta

E3, ca toate marile evenimente, a început cu zile pentru presă și conferințe. Sony a fost pe această listă și a prezentat noutățile acestui an.

Evenimentul pentru E3 al PlayStation a fost unul atipic. Nimeni de la Sony nu a urcat pe scenă (cu excepția discursului de introducere) și au făcut un melanj din jocuri și mediul înconjurător. Poate că ai vrea așa ceva acasă, dar până atunci poți doar spera la un ambient similar, cu un ecran curbat imens cam cât un etaj de bloc.

Altfel, Sony a deschis show-ul într-un spațiu care semăna cu o biserică cu o adunare de vreo 500 de persoane, jurnaliști și parteneri, care așteptau să înceapă „slujba”. Ecranul s-a luminat întâi pentru un trailer al jocului The Last of Us Part 2. Acesta explica și mediul: imaginile din trailer evocau o biserică exact ca cea în care ne aflam.

Trailerul arată cele două lumi în care a trăit Ellie, cea normală, de adolescentă, cu problemele de rigoare și cea din prezent, violentă și greu de supraviețuit. Momentul a mai venit și cu o supriză plăcută, deoarece am văzut secvențe de gameplay și am putut observa componente noi în zona asta. Naughty Dog și Sony nu s-au sfiit să ne arate cum va arăta jocul pentru care încă nu avem o dată de lansare, dar probabil va fi cândva anul viitor.

Secvențele au fost incitante, dinamice și am văzut o Ellie care se lupta, la propriu, pentru a putea supraviețui. The Last of Us Part 2 o să fie în sesiuni de hands on la E3, așa că impresiile mai detaliate le voi avea atunci. Până mă joc, și până pui și tu mâna pe el, îți las clipul de promovare.

Ce-am mai văzut la conferința E3 de la Sony

Momentul primului trailer s-a terminat și am fost îndemnați să ne deplasăm către următorul spațiu. Am trecut printr-o mică grădină, unde era amplasat și un ecran mare cu un videoclip din jocul Ghost of Tsushima.

Chiar asta a urmat, un trailer în care am văzut secvențe de gameplay din noul titlu produs de Sucker Punch. Lupte impresionante, dinamice și sângeroase. Au fost incluse și câteva elemente de stealth. Totul arată impresionat, de la fenomene meteo până la mediul înconjurător, dar cred că devine previzibilă fraza asta: nu am aflat o dată de lansare. Rămâne doar sesiunea hands on.

După cele două jocuri consacrate, despre care se știa deja că vor fi prezente la acest eveniment, a urmat o surpriză. Noul trailer, care conține și elemente de gameplay, ne-a arătat un personaj feminin care are abilități supranaturale. Poate muta obiecte, poate opri, chiar dacă și pentru un moment, timpul și ne e arătată cum devastează inamicii cu aceste puteri sau cu arme convenționale.

Jocul se numește Control, iar supriza a venit din dezvăluirea producătorului: Remedy Games. Dacă înainte de eveniment speculam despre următorul proiect al finlandezilor, care avea un nume de cod P7, acum avem o confirmare și după cum era de așteptat are elemente de slow-motion și este un joc cinematic. Pare deja destul de distractiv și dinamic.

Resident Evil 2 revine. Ar trebui să fie binevenit pentru cei care au un hobby din ucisul de zombie. Mai mult, jocul are și o dată de lansare și nu e departe deloc: 25 ianurie 2019.

Death Stranding nu încetează să ne uimească. Noul trailer nu numai că introduce un nou personaj jucat de Leia Seidoux, dar ne arată și secvențe de gameplay. Rămâne la fel de ciudat, enigmatic și încă nu am nicio idee despre ce este jocul asta. Și dacă la scenele de brutalitate din The Last of Us part 2 sau Resident Evil 2 nu am avut nicio problemă, scena cu unghia din trailerul m-a făcut să închid ochii.

De la show nu putea să lipsească următor joc Spider-Man care va fi lansat în septembrie anul acesta. În trailer am putut vedea mai mult gameplay și mecanici de joc. Datul cu pânza a rămas la fel de distractiv, iar lupta aduce foarte mult cu ceea din seria Batman Arkham.

Kingodom Hearts 3 a primit un trailer și am putut vedea și personaje noi de la Disney: Frozen, Ratatouille sau Pirates of the Caribbean. Sony a prezentat și un nou titlu destinat platformei de realitate virtuală, jocul Déraciné dezvoltat de From Software.

Cam atât de la japonezi. Urmează E3 cu zeci de jocuri și alte anunțuri. Recuperează cu trailerele până atunci.