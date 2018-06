Top cele mai așteptate jocuri la E3 în 2018 și nu numai

E3, cel mai mare eveniment de gaming din lume, se apropie cu pași repezi. Vom fi acolo să-ți spunem ce e nou, dar până atunci facem un zumar.

E3 își va deschide porțile publicului pe 12 iunie și PLAYTECH va fi acolo pentru a-ți prezenta cele mai noi jocuri video. Până atunci, am compus cu cele mai așteptate jocuri care probabil își vor face apariția la eveniment.

Death Stranding la E3

Următorul proiect al celebrului creator de jocuri Hideo Kojima este unul dintre cele mai așteptate anul acesta. Un trailer al jocului a apărut în 2016, iar de atunci, pe internet, au mai apărut și alte filmulețe din joc, dar încă nu au fost dezvăluite secvențe de gameplay.

De aceea, este de așteptat ca vizitatorii E3 2018 să vadă pentru prima dată secvențe din jocul japonezului Kojima. Tot ceea ce am văzut până acum sugerează că Death Stranding este un joc ambițios, ciudat și intrigant.

Pentru acest joc mai mulți actori, printre care Norma Reeedus (The Walking Dead), Mads Mikkelsen (The Hunt) sau Guillermo del Toro (regizorul filmelor Pans Labirinth sau The Shape of Water) și-au împrumutat înfățișarea și vocea.

The Last of Us: Part 2 nu poate lipsi de la E3

Rămânem în curtea Sony pentru următorul joc din seria The Last of Us. Primul joc a avut un succes imens și mulți se întrebau dacă dezvoltatorul Naughty Dog va lansa o continuare. Jocul a fost anunțat în 2016 printr-un teaser trailer și este de așteptat ca la E3 2018 să vedem secvențe de gameplay și poate să fie anunțată o dată de lansare pentru joc, poate la finalul lui 2018 sau poate începutul anului viitor.

Cyberpunk 2077 ar fi supriza de la E3

Un alt joc foarte așteptat este primul RPG SF al celor de la CD Projeckt Red (creatorul seriei The Witcher). În urmă cu nu mai puțin de cinci ani, producătorul polonez a lansat un trailer pentru acest joc, iar de atunci detaliile au fost minime.

Până acum nu am mai aflat mai nimic consistent despre acest joc, dar este de așteptat să aflăm ceva la E3. Polonezii au declarat că vor veni cu un nou joc, un RPG, și este de așteptat ca acesta să fie. Dacă Cyberpunk 2077 va fi prezentat la E3 atunci sigur vom vedea un nou trailer și ceva secvențe de gameplay și poate și o dată de lansare.

The Division 2

Atunci când am văzut primul trailer la The Division am rămas cu gura căscată. Arăta superb și promitea multe. Lucrurile s-au mai schimbat până când a fost lansat. Mulți fani au fost dezamăgiți de jocul propriu zis deoarece conținea multe bug-uri și nu era chiar așa cum fusese prezentat.

Treptat jocul a fost îmbunătățit și și-a găsit fanii. Acum, Ubisoft a anunțat The Division 2. Rămâne de văzut unde va avea loc acțiunea sau dacă va fi o continuare directă a primului. Sigur vom afla mai multe la E3.

Super Smash Bros., că trebuie și un clasic la E3

Nintendo a avut un an fabulos în 2017, iar noua sa consolă Nintendo Switch a fost un succes imens. De aceea, Nintendo nu a așteptat mult și a anunțat Super Smash Bros. pentru Nintendo Switch. Până acum tot ce se știe este faptul că jocul se află în stadiul de dezvoltare și că personajul Inklings din Splatoon va apărea în acest joc.

Unele leak-uri arată că în Smash Bros. vor apărea și Ridley din Metroid și Simon Belmont din Castlevania. Mai multe dezvăluiri vor fi făcute la E3.

Red Dead Redemption 2

După mai multe amânări, Rockstar este gata să lanseze noul action-adventure western în octombrie pe PlayStation 4 și Xbox One (PC-ul a fost ocolit din nou, la fel ca și în cazul primului joc, Read Dead Redemption).

Este de așteptat să vedem secvențe de gameplay, cerințe minime și recomandate pentru a rula jocul și informații legate de povestea jocului. Ce se știe până acum este faptul că personajul principal, cel controlat de jucător, se numește Arthur Morgan, face parte din gașca Van der Linde, însă nu este sigur că acela este locul potrivit pentru el.

Este interesant de văzut ce a învățat Rockstar din experiența cu GTA V (atât la nivel de poveste, cât și la nivel de multiplayer și cum vor fi aplicate aceastea în jocul western).

Battlefield V

Pe 23 mai, EA ne-a dezvăluit un trailer spectaculos pentru noul shooter din seria Battlefield și a confirmat astfel că acțiunea jocului se va petrece în timpul celui de-al doilea război mondial, iar Dice a confirmat în cadrul EA Play faptu că va avea și un mod multiplayer de tip battle royale.

Totuși, mai sunt multe lucruri pe care nu le știm despre Battlefield V și sigur vom afla mai mult zilele care urmează, inclusiv data de lansare (probabil undeva prin noiembrie 2018).

Anthem

Bioware este gata să ne spună mai multe lucruri despre următorul joc al companiei, Anthem. Anul trecut, Bioware a prezentat un trailer și a dezvăluit câteva informații despre acest joc ce este descris ca un „action adventure” online.

Compania s-a îndepărtat puțin de modelul care a consacrat-o, RPG cu accent puternic pe poveste, și va fi interesant cum va gestiona acest joc online. Asta nu înseamnă că Anthem nu va avea parte de același tratament (un scenariu interesant, companioni bine conturați etc), însă nu știm exact detaliile.

În cadrul EA Play, cei de la Bioware au dezvăluit și cele patru clase de joc: storm, intercepter, colossus si ranger. Ceea ce este interesant este faptul că jucătorul poate schimba costumele, schimbându-și astfel și clasa. Fiecare clasă va avea propriile abilități, arme și stiluri de joc diferite.

Sigur vom afla mai multe în curând. Jocul trebuia lansat la finalul anului 2018, dar a fost amânat pentru cândva în 2019. Casey Hudson, general manager la Bioware, a anunțat că data de lansare a jocului este 22 februarie 2019 și va fi disponibil pe Xbox One, PC și PlayStation 4

Următorul joc Remedy Games – nume de cod P7

Remedy Games este studioul de jocuri finlandez care ne-a adus jocuri precum Max Payne, Alan Wake sau Quantum Break, iar acum lucrează la un nou titlu ce încă nu are un nume oficial.

Ce se cunoaște despre P7 este faptul că va fi un joc third-person, acțiunea va avea loc într-un univers nou, va fi disponibil pe mai multe platforme și va fi lansat în 2019. Jocurile menționate la început au pus accentul pe atmosferă și momente cinematice (vezi slow-motion-urile realizate în Max Payne) și sunt curios dacă Remedy va continua astfel cu P7 sau va întoarce foaia.

Ghost of Tsushima

Acet titlu ar trebui să satisfacă nevoile tuturor gamerilor interesați de universul luptătorilor misterioși, samuraii. Acțiunea jocului are loc în 1294 pe insula Tsushima, în vremea în care Japonia era invadată de mongoli.

Jucătorul prea controlul unui samurai și probabil, de-a lungul mai multor ore de gameplay, va tăia mongoli în stânga și în dreapta. Jocul a fost anunțat în timpul Paris Game Week în octombrie 2017, iar trailerul arată demențial și sunt sigur că toți iubitorii de istorie medievală vor fi intrigați de acest joc. Să sperăm că vom vedea și secvențe de gameplay cât de curând.

Fallout 76

Bethesda, producătorul Fallout, a lansat zilele trecute un teaser trailer al următorului joc din seria Fallout și nu este Fallout 5, ci Fallout 76. Se pare că acest joc va fi diferit de celălalte din serie și se speculează faptul că ar fi defapt un joc Fallout online ce va avea și elemente de building (cei care ies la suprafață vor trebui să reconstruiască lumea). Se crede că acțiunea jocului va avea loc în Virginia, SUA. Cam atât se știe deocamdată despre următorul Fallout.

Assassin’s Creed Odyssey

După ce Assassin’s Creed Origins, a cărui acțiune se petrece în Egiptul Antic, a fost un succes mare pentru Ubisoft era de așteptat ca seria să continue. Se pare că jucătorii vor trece în Grecia Antică, după ce compania a dezvăluit un teaser de 5 secunde care dezvăluie un personaj care lovește un altul într-un mod similar cum o face Gerard Butler în filmul „300”. Așadar, la E3 vom afla mai multe despre povestea jocului și poate vom vedea și secvențe de gameplay.