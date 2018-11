Iarna a venit, iar dragonii lui Daenerys Targaryen din Game of Thrones sunt încă departe. Între timp, dacă vrei să te distrezi cu dragoni atunci poate ar trebui să te uiți la Spyro Reignited Trilogy.

Spyro the Dragon, Spyro 2: Ripto’s Rage! și Spyro: Year of the Dragon sunt trei jocuri lansate la sfârșitul anilor 90 și publicate de Sony pe PlayStation. Jocurile au fost foarte bine primite la vremea respectivă, iar acum reapar în peisaj datorită unei remasterzări făcute de Toys for Bob și publicate de Activision.

Astfel, cele trei jocuri reapar într-un singur pachet numit Spyro Reignited Trilogy, lansat deocamdată doar pentru PlayStation 4 și Xbox One. Eu nu am jucat cele trei jocuri originale, așa că nu am cum să-ți spun cum se compară cu cele trei jocuri de pe vremuri, dar pot să-ți spun că are acel spirit de joc precum celebrul Mario.

Una dintre primele mele amintiri cu jocuri video să fie de pe vremea când aveam cinci sau șase ani și tocmai ne luasem o consolă Terminator. Am pus caseta galbenă cu Mario și m-am jucat. Eu mai puțin, mai mult frații mei, dar mie îmi plăcea să mă uit. Țin minte că în zilele libere ne strângeam cu toții, și părinții, în fața televizorului și trăiam fiecare săritură a lui Mario în călătoria sa de a o salva pe prințesă.

Ți-am povestit asta pentru că jocul Spyro Reignited Trilogy mi-a evocat exact acest spirit: un joc simplu, colorat, fără cut-scene-uri și o poveste complicată cu un personaj bun care trebuie să-i îvingă pe cei răi.

Mie îmi plac jocurile, pe care le-ai putea numi serioase, precum seria The Witcher, Deus Ex sau Knights of the Old Republic, jocuri cu o poveste stufoasă, cu personaje bine construite, jocuri ce te atrag în lumile lor și la final vrei să o iei de la capăt. Totuși, câteodată e bine doar să ne jucăm la un joc, să ne relaxăm, să alergăm după diamante colorate și să zâmbim puțin.

Exact asta îți oferă Spyro Reignited Trilogy: un dragon micuț și mov cu care alergi după diamante colorate, tragi cu foc, sari și plutești într-o lume desprinsă din desenele animate.

Cele cinci motive pentru care ai considera să cumperi Spyro Reignited Trilogy

1. A fost refăcut de la zero

După cum zicea, acest nou titlu cuprinde trei jocuri, însă sunt atât de asemănătoare, încât ar putea fi considerate ca trei capitole ale unei singure opere. Da, jocurile nu sunt noi, dar cele trei titluri Spyro au fost refăcute de la zero. Aici nu ai parte de o remasterizare leneșă, ci una unde s-a depus muncă. Practic, aici putem vorbi chiar de un remake. Vezi pozele de comparație ca să-ți dai seama.

2. Animații și grafică

Jocul are o grafică desprinsă din desenele animate cu creaturi colorate, castele, zâne, dragoni, cascade și fel și fel de creaturi fantastice. Totul arată excelent, imi plac foarte mult animațiile dragonului și impactul pe care-l are atunci când atacă și când trage cu foc. Este exact ceea ce trebuie și este unul dintre lucrurile care m-a atras la acest joc.

3. Mecanică simplă, dar distractivă

Modul în care controlezi personajul și camera a fost schimbat. Acum, controlul este mult mai fluid și mai ușor de deprins de începători. Practic, ai două butoane pentru a te feri de atacuri, unul pentru sărit, două pentru atacuri și cam atât. Mi-a plăcut că acțiunea este rapidă și treci de la un nivel la altul fără să-ți dai seama. Treci de la un cristal colorat, la altul, apoi la un boss și ai terminat un nivel, fără să-ți dai seama când a trecut timpul.

Ceea ce nu mi-a plăcut este modul în care navighezi sub apă. Controlul mi se pare dificil și nici cu mișcarea camerei nu m-am obișnuit. Totuși, este foarte bine că majoritatea nivelurilor sunt pe uscat.

Inamicii pe care-i întâlnești sunt destul de diverși și devin din ce în ce mai periculoși pe măsură ce parcurgi povestea, iar asta e bine pentru că altfel te-ai plictisi. Nivelurile sunt destul de diferite, atât la nivel estetic, cât și la nivel de design. Trebuie să aduni un număr de cristale pentru a putea trece de anumite praguri, ai și scurte misiuni contra-timp, totul cât să te țină atent la ceea ce faci.

Mi-ar fi plăcut dacă jocul se putea juca în Co-op și astfel să poți să joci cu prietenul, iubita, copilul sau cățelul. Ar fi fost mult mai fun.

4. Stilul ludic și relaxat

Încă de la început îți dai seama că aici ai de-a face cu un joc ce se adresează mai mult copiilor: atât prin prisma personajelor prezentate, cât și a modului în care este construită povestea. Apare un răufăcător, iar dragonul trebuie să-l oprească, cineva fură ouăle de dragon, Spyro este la datorie și fuge să afle cine le vrea și de ce.

Mai mult, fiecare nivel începe cu o scurtă poveste (fără cuvinte) unde-ți dai seama ce trebuie să faci și pe cine să ajuți. De exemplu, într-un nivel trebuie să salvezi anumite creaturi de la teroarea unui Yeti. Atunci când ajungi la el, creatura se înfurie și zbiară foarte tare și o piatră din tavan se desprinde și îi cade în cap și gata.

5. Trei jocuri la preț de unu

Dacă vrei să cumperi trilogia primești trei jocuri, iar asta înseamnă o ofertă bună și multe ore de joc.

Ar trebui să cumperi jocul? Eu ți-aș sugera să-l iei doar dacă ai copii și vrei să le arăți un joc distractiv. Altfel, dacă ai chef de un joc care să-ți aducă aminte e copilărie atunci vezi când Spyro Reignited Trilogy apare la reducere și cumpără-l.