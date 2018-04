Cum afli dacă profilul tău de Facebook a fost exploatat fără să știi

Facebook a creat o pagină de suport dedicată pentru a te ajuta să afli dacă datele tale personale au căzut în mâna celor de la Cambridge Analytica.

În ultimele săptămâni, s-a discutat intens în fiecare colț al internetului despre scandalul în care au fost implicate datele a aproximativ 87 de milioane de utilizatori de Facebook. Aceasta este cea mai recentă estimare, dar valoarea ar putea fi una semnificativ mai mare.

Din câte se pare, un număr important de utilizatori ai celei mai mari rețele sociale s-au autentificat cu contul de Facebook pe o aplicație intitulată This Is Your Digital Life. În urma procesului de autentificare, majoritatea datelor personale ale utilizatorilor au fost colectate, sintetizate și utilizate în scopuri malițioase. Există voci conform cărora evenimentul cu pricina a influențat rezultatele alegerilor din Statele Unite și rezultatul referendumului pentru Brexit din Marea Britanie.

Pentru a calma spiritele utilizatorilor și pentru a pondera repercusiunile mișcării #DeleteFacebook, oficialii companie fondate de Mark Zuckerberg au început să trimită notificări către utilizatori. Respectivele mesaje te ajută să înțelegi dacă profilul tău personal este o parte componentă a scandalului cauzat de Cambridge Analytica.

Mai mult decât atât, îți explică ce înseamnă asta și care sunt practicile introduse de Facebook în ultimele săptămâni pentru a evita un astfel de scenariu dezastruos pe viitor.

Dacă nu mai ai răbdare până când vei primi o notificare de la Facebook pe marginea acestui subiect, există o pagină dedicată de suport pe care o poți accesa pentru a afla răspunsul la cea mai arzătoare întrebare a momentului.

Accesează această adresă web, iar dacă profilul îți este în siguranță, iar datele private nu ți-au fost exploatate de terți, vei întâmpina un mesaj precum cel de mai jos.

În principiu, dacă nu ai accesat niciodată aplicația This Is Your Digital Life, ar trebui să fii în siguranță. În România, numărul celor ale căror date au ajuns la Cambridge Analytica este de aproximativ 112.000 de persoane.