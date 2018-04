Mesajul Facebook prin care știi dacă ești victimă. Câți români ar fi pe listă

Facebook continuă seria de măsuri pentru a opri exploatarea datelor utilizatorilor. Dacă ești pe listă în scandalul Cambridge Analytica, vei primi un mesaj dedicat.

Facebook a spus că, în urmă scandalului exploatării datelor Cambridge Analytica, va modifica regulamentul și va restrânge drepturile dezvoltatorilor de aplicații. Mai mult, va începe să trimită date către utilizatorii ale căror conturi au fost folosite de companie.

Mesajul nu oferă nicio informație prea bună sau prea utilă, doar îți spune că ți-au fost colectate datele prin aplicația This Is Your Digital Life. „Am blocat site-ul pe care unul dintre prietenii tăi s-a autentificat prin Facebook. Am făcut acest lucru pentru că este posibil ca site-ul să fi folosit inadecvat o parte dintre informaţiile tale de pe Facebook, transmiţându-le unei companii numită Cambridge Analytica.”

Mesajul continuă cu mai multe detalii despre cum ar fi putut fi afectat contul.

Odată cu acest demers, Facebook a oferit și câteva cifre. Astfel, cele mai afectate conturi au fost în Statele Unite ale Americii (circa 70 de milioane), Filipine (peste 1,1 milioane) și Indonezia (circa 1,09 milioane de conturi).

În Uniunea Europeană ar fi fost afectate 2,7 milioane de conturi. E și România pe lista cu circa 112.421 de conturi, așa că s-ar putea să fii printre cei care primesc mesajul de mai sus. Conform Euractiv, cea mai mare exploatare a fost în Marea Britanie cu 1,079 de milioane și Germania cu peste 309.000 de conturi.

Firma Cambridge Analytica este investigată în Marea Britanie de Parlament şi de autorităţile de reglementare sub acuzaţia unor activităţi ilegale în campania privind referendumul pe tema apartenenţei ţării la Uniunea Europeană. Totodată, Mark Zuckerberg va fi audiat în Congresul american în acest scandal. Până vor fi definite măsurile de pedepsire, poți arunca o privire pe ce a promis Facebook că va schimba.

Rețeaua socială propune actualizări ale termenilor de utilizare. De asemenea, actualizează politica de date, astfel încât să precizeze mai bine ce date colectează şi cum sunt acestea folosite de către Facebook, Instagram, Messenger şi alte produse.