Cum a fost manipulat prețul Bitcoin ca să-și crească artificial valoarea

Bitcoin e cea mai scumpă criptomonedă disponibilă în prezent. Are în istoria sa scurtă și un capitol în care prețul a fost manipulat ca să crească artificială de la 150 de dolari la peste 1.000 de dolari.

În România a început să se vorbească de Bitcoin în 2013, când se apropia de prețul aurului. Între timp l-a depășit și a ajuns până la 17.000 de dolari. O lucrare de cercetare – denumită „Price Manipulation in the Bitcoin Ecosystem” – arată însă cum în același an a fost controlat prețul. Asta a dus la o creștere artificială.

O echipă de cercetători de la Universitatea din Tel Aviv și Universitatea Tulsa a examinat tranzacțiile derulate pe platforma Mt. Gox. A fost urmărit o perioadă de 10 luni între februarie și noiembrie 2013. Lucrarea arată că circa 600.000 de bitcoini, evaluați la circa 188 de milioane de dolari, au fost cumpărați de agenți care nu aveau valoarea pentru ei.

Au fost identificați doi boți, denumiți Markus și Willy. Primul a cumpărat 335.898 de bitcoini, de circa 76 de milioane de dolari, de-a lungul a 225 de zile. Al doilea controla 49 de conturi și fiecare a cumpărat Bitcoin în valoarea de 2,5 milioane de dolari. În total, controla 268.132 de bitcoini cu o valoare de circa 112 milioane de dolari.

Povestea merge până la căderea Mt. Gox, cauzată de furtul, în 2011, a 650.000 de bitcoini pe care compania, controlată de Mark Karpales, a încercat să îl ascundă. Același Karpales a admis într-o audiere în Japonia că Mt. Gox controla conturile și tranzacționările erau făcute automat. Altfel spus, Willy nu profita, ci ținea în viață serviciul, care trebuia să acopere paguba din 2011.

Mai mult, deși activitatea celor doi boți a dus la creșterea valorii Bitcoin pe Mt. Gox, lucrarea arată că a influențat și alte servicii de tranzacționare. Volumul era mai mare în zilele în care boții erau activi. Markus cumpăra câte 9.302 bitcoini pe zi (a fost activ 33 de zile) și reprezenta 21% din activitatea zilnică a Mt. Gox. Willy, pe de altă parte, cumpăra 4.962 de bitcoini pe zi (a fost activ 50 de zile) și reprezenta 18% din activitatea pe serviciul acesta.

Ca un rezumat, în circa două luni, aceste mecanisme au făcut ca prețul per Bitcoin să crească de la 150 de dolari la 1.000 de dolari. Asta în timp ce nu dețineau bitcoini pe care să-i folosească în tranzacții. Una dintre concluziile cercetătorilor este că piața e manipulabilă, pentru că sunt prea puține alternative. Atucni erau circa 80 de criptomonede, acum sunt aproape 900. Dar multe piețe sunt susceptibile influențării prețului.