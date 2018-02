Mesajul prin care Snapchat a pierdut câteva miliarde de dolari

Snapchat nu mai trece de mult timp printr-o perioadă bună, dar cea mai recentă lovitură a primit-o în urmă cu câteva zile printr-o postare pe Twitter de la o vedetă.

Kylie Jenner s-ar putea să nu însemne foarte mult pentru tine, dar una dintre membrele de bază ale clanului Kardashian reprezintă chintesența conceptului de influencer. Are nu mai puțin de 24,5 milioane de urmăritori pe Twitter și nici prezența ei pe Instagram (104 milioane), Snapchat sau Facebook (21 milioane) nu este neglijabilă.

Datorită statisticilor de mai sus, când a postat pe Twitter că valoarea Snapchat a scăzut în ochii ei, Bursa din New York a penalizat foarte tare valoarea acțiunilor Snap Inc., după cum se poate vedea în captura de mai jos.

Lovitura majoră asupra valorii acțiunilor Snapchat a venit la câteva zile după ce internetul și-a vociferat dezamăgirea în raport cu schimbările de interfață introduse de cea mai recentă versiune a aplicației omonime. O petiție pe Change.org a generat nu mai puțin de 1,2 milioane de semnături în speranța convingerii conducerii Snap Inc. de a reveni la vechea interfață.

După ce a început ziua de 19 februarie cu o valoare de 19,02 dolari per acțiune, prețul acțiunilor a scăzut brusc după postarea lui Kylie Jenner. A continuat să scadă cu mai mult de șase procente pe parcusul zilei. La finalul celor de 24 de ore de la anunțul făcut de vedetă, evaluarea activelor Snapachat a scăzut cu 1,5 miliarde de dolari, conform celor de la Reuters.

sooo does anyone else not open Snapchat anymore? Or is it just me… ugh this is so sad.

— Kylie Jenner (@KylieJenner) February 21, 2018