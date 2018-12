Cum a ajuns pojarul să fie din nou o problemă

Pojarul pare să își (re)facă simțită prezența în mai multe zone din lume, din cauza vaccinării insuficiente a copiilor – fenomen care a fost alimentat puternic de mișcarea anti-vaccinistă.

În urmă cu un an, cazurile de pojar au crescut cu 30% la nivel global, conform unui raport nou de la World Health Organization (WHO) și US Centers for Disease Control and Prevention (CDC). Experții au tot spus că un asemenea lucru s-ar putea întâmpla – deși pojarul este o boală care poate fi prevenită cu două doze de vaccin, rata de vaccinare trebuie să fie undeva la 95% pentru a limita posibilitatea de apariție a epidemiilor.

De mai bine de un deceniu însă, rata de vaccinare nu a depășit 85%. În 2017, șase regiuni de pe planetă au avut de a face cu o creștere a ratei pojarului – mai ales în America și Europa. „Fără eforturi urgente de a mări acoperirea vaccinurilor și să identificăm populațiile cu niveluri inacceptabile de copii subimunizați sau neimunizați, riscăm să pierdem decenii de progres în protejarea copiilor și a comunităților împotriva acestei boli devastatoare, dar care poate fi prevenită”, a zis Soumya Swaminathan, director general de programe la WHO.

Înainte de 1963, când nu exista un vaccin pentru pojar, epidemiile loveau lumea o dată la câțiva ani, astfel încât 2,6 milioane de oameni mureau an de an. Doar că în ultimii ani, lipsa de fonduri și creșterea nivelului de dezinformare a făcut ca progresele aduse de vaccin să scadă încet-încet. Doar în 2018, 20,8 milioane de bebeluși nu au au primit primul vaccin anti-pojar.

În Europa, unde circulă multe informații false cu privire la vaccinuri, rata vaccinării împotriva pojarului a ajuns la mai puțin de 70% în unele zone. „Complacerea cu privire la boală și răspândirea de neadevăruri despre vaccinuri în Europa, un sistem de sănătate care se prăbușește în Venezuela și zone de fragilitate și imunizare scăzută în Africa se combină pentru a readuce la nivel global problema pojarului, după ani de progres”, a zis Seth Berkley, CEO-ul companiei Gavi, Alianța Vaccin.