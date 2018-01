PlayerUnknown’s Battlegrounds depășește orice record de popularitate

Fascinația publicului larg pentru PlayerUnknown’s Battlegrounds a atins noi praguri în urmă cu câteva zile, conform statisticilor publicate pe Steam.

Shooterele moderne au respectat o rețetă clasică de câteva decenii și până în prezent. În cazul sesiunilor de gaming în multiplayer, aproape de fiecare dată, te rezumai la o competiție de patru pe patru, iar în cazuri extraordinare, s-ar putea să fi ajuns la echipe de opt versus opt jucători. Acel mecanism a fost unul foarte bine pus la punct, iar când a ajuns să fie ignorat în jocuri precum Battlefront, gamerii nu au îmbrățișat cu entuziasm noi rețete.

Tot ce se știa despre shootere a fost redus la zero de către creatorii PlayerUnknown’s Battlegrounds. Acesta nu este un shooter online obișnuit. În fiecare sesiune de gameplay, până la 100 de gameri sunt parașutați pe o insulă și sunt obligați de nevoia de supraviețuire să-și elimine inamicii cu ce găsesc prin preajmă sau cu ce pot să improvizeze. Jocul s-a aflat destul de mult în beta, dar acum este disponibil într-o variantă finală și poate fi jucat atât pe PC, cât și pe XBox One.

În privința recordului depășit în urmă cu câteva zile, acela a fost atins pe Steam. Pentru prima oară în istoria serviciului de gaming online, 3.106.358 jucători simultan au participat la o sesiune de PlayerUnknown’s Battlegrounds. Cifra este cu atât mai spectaculoasă, cu cât ai în vedere că ”doar” 25 de milioane de persoane dețin versiunea de Steam a jocului.

Cel mai apropiat joc ca performanță de PUBG sau PlayerUnknown’s Battlegrounds a fost DOTA 2. Titlul gratuit al celor de la Valve nu a avut însă decât 704938 de jucători autentificați simultan într-un joc. În primele 48 de ore de disponibilitate pe Xbox One, un milion de oameni și-au cumpărat PUBG.

OVER 3 MILLION!! Thank you all for helping us reach this amazing milestone! GG WP everybody <3 pic.twitter.com/twUQkSkP5U

— PLAYERUNKNOWN (@PLAYERUNKNOWN) December 29, 2017