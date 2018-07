Premiile Emmy 2018: Netflix a învins HBO în premieră la nominalizări

Dacă ai o fascinație pentru premiile Emmy, este bine de știut că tocmai au apărut nominalizările la decernarea din toamnă ce va avea loc pe 17 septembrie. În acest an, pentru prima oară, Netflix are mai multe nominalizări comparativ cu HBO.

Se pare că au apus de mult vremurile în care serviciile de streaming se străduiau să prindă una sau două nominalizări la decernările de premii din industria cinematografică și TV. În 2018, Netflix, Hulu și Amazon s-au descurcat impecabil când vine vorba de nominalizări, cel puțin în cazul premiilor Emmy.

Ca referință, Netflix se mândrește cu nu mai puțin de 112 nominalizări, reușind să depășească gigantul HBO și să obțină primul loc în clasament, pentru prima oară. Conform statisticii, pe poziția a treia în clasament, după Netflix și HBO, se află Hulu cu 27 de nominalizări și Amazon Prime Video cu 22 de nominalizări.

În acest an, criticii au apreciat cel mai mult Handmaid`s Tale de la Hulu, The Marvelous Mrs. Maisel de la Amazon și The Crown, Godless, Stranger Things și Glow de pe Netflix.

Doar The Crown se bucură de nu mai puțin de 13 nominalizări, inclusiv pentru cel mai bun serial de tip dramă, cea mai bună actriță în rol principal – Claire Foy, cel mai bun actor în rol secundar – Matt Smith și cea mai bună actriță în rol secundar – Vanessa Kirby.

Glow s-a bucurat de 10 nominalizări, printre care cel mai bun serial de comedie. Godless a avut 12 nominalizări.

Jason Bateman a fost nominalizat de două ori pentru Ozark, prima oară pentru rol principal într-un serial dramă și, a doua oară, pentru regie. Celelalte producții Netflix care au fost nominalizate sunt Altered Carbon, American Vandal, Bill Nye Saves the World, Fuller House, Icarus, Mindhunter, Queer Eye, The Ranch, A Series of Unfortunate Events, Seven Seconds, 13 Reasons Why, Unbreakable Kimmy Schmidt și Wild Wild Country. Nici Black Mirror nu a fost neglijat, sau serialele cu super eroi Jessica Jones, The Defenders sau The Punisher.

Amatorii de stand-up vor fi bucuroși să afle că Dave Chappelle, Jerry Seinfeld, John Mulaney și Patton Oswalt au primit fiecare câte o nominalizare. Lista completă a nominalizărilor o găsești pe Variety.