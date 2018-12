Cum a fost 2018 pentru piața jocurilor video pe telefoane și PC-uri/console

Pe final de an tragem linie și vedem și analizăm ceea ce s-a întâmplat până acum. Ți-am zis deja care au fost cele mai bune jocuri în opinia noastră, iar acum o să-ți dezvălui câteva date despre întreaga industrie.

Vrei, nu vrei 2018 a fost despre Fortnite. Jocul celor de la Epic Games a fost indiscutabil cel mai popular joc al anului și nu am cum să vorbesc despre industria jocurilor video fără a menționat shooterul online care a cucerit inimile și mințile multor gameri. În plus, cifrele și datele ne arată ca Fortnite a fost un nume uriaș pentru jocurile video.

Înainte să intrăm în lucruri specifice ar trebui să ne uităm la piața de jocuri video în cifre. Valoarea totală a jocurilor video în 2018 s-a ridicat la 134,9 de miliarde de dolari, adică un plus de aproape 11% față de 2017. Jocurile de telefoane își adjudecă 47% de venituri (63,2 miliarde de dolari, cu o creștere de 12,8%), apoi jocurile de console cu 28% sau cu 38,3 miliarde de dolari, adică o creștere bună de 15,2% față de 2017 și apoi de jocurile pentru PC-uri cu o cotă de piață de 25% sau 33,4 miliarde de dolari (+3,2%).

Tot mai mulți oameni se joacă și asta este evident în industrie unde aproape toate segmentele de jocuri au înregistrat creșteri, mai puțin segmentul de jocuri în browser cu o scădere de 14,8% până la 4,8 miliarde de dolari. De asemenea, este important de notat faptul că internetul rapid face ca tot mai mulți consumatori să prefere să descarce un joc dintr-un magazin online decât să cumpere copii fizice ale jocurilor.

Totuși, cei care cumpără jocuri video fizice o fac mai ales pentru console. În Marea Britanie, 44% din vănzările totate de jocuri fizice au fost realizate pentru PS4, apoi 31,8% pentru Xbox One și 19,6% pentru Nintendo Switch. Pirateria și magazinele online ca Steam fac ca vânzările de jocuri fizice să fie foarte mici, în Marea Britanie doar 0,8% din jocurile fizice au fost achiziționate pentru PC.

Cele mai bune și cele mai populare jocuri ale anului

Cel mai bine primit joc al anului de către critici a fost Red Dead Redemption 2 cu un punctaj de 97/100. În timp ce Wild West Online a avut cea mai mică notă 29/100. Red Dead Redemption 2 a fost un hit și cu publicul și a generat vânzăril de 725 de milioane de dolari în primele trei zile. Mai mult, al doilea joc din serie s-a vândut mai bine în opt zile decât Red Dead Redemption în opt ani.

Fortnite are peste 200 de milioane de jucători înregistrați (27 noiembrie), iar în august au jucat cei mai mulți, 78,3 milioane de oameni.

Cele mai intens discutate jocuri video în online au fost Fortnite (aproape 70.000 de articole), apoi PUBG (peste 41.000 de articole), Overwatch (peste 31.000 de articole), Red Dead Redemption 2 (peste 29.000 de articole) și God of War (cu aproape 29.000 de articole).

Cele mai vizionate trailere de jocuri video ne arată, din nou, popularitatea shooter-ului Epic Games. Primele trei trailere cele mai vizionate au fost pentru Fortnite, apoi pe locul patru Fallout 76: Official Trailer, urmat de Game of Thrones: Conquest-Rally the realm.

Potrivit numărului de tweets, Fortnite este cel mai popular cu peste 1 milion, apoi Call of Duty: Black Ops 4 cu aproape 950.000, urmat de Super Smash Bros Ultimate cu peste 700.000, Red Dead Redemption 2 cu peste 600.000 și Fallout 76 cu aproape 550.000.

Pe partea de smartphone-uri, cel mai descărcat joc a fost Helix Jump cu 328 de milioane, apoi Subway Surfers cu 231 de milioane și PUBG Mobile cu 166 milioane. Topul este completat de Rise Up cu 162 de milioane de descărcări și Candy Crush Saga cu 151 de milioane.

Încă apar prea puține idei originale în jocurile video

Cele mai mari studiouri au lansat jocuri noi, dar puține jocuri video noi originale (IP). Microsoft a lansat două jocuri noi originale și alte cinci titluri. Nintendo a adus 16 jocuri pe piață și două noi titluri, Sony este studioul care a publicat cele mai multe jocuri noi (originale) în 2018, anume 10 și a mai lansat alte 19 titluri (continuări, reboots etc).

Activision Blizzard a lansat trei jocuri în 2018 și niciun titlu nou. Electronic Arts a adus 12 jocuri în 2018 și a venit cu două noi IP-uri pe piață. Nu în ultimul rând, Ubisoft a lansat șase titluri și două IP-uri noi.

Battlefield V nu a avut un succes la fel de mare pe cât EA spera și asta ne arată și cifrele. Prețul jocului a fost redus la doar 10 zile de la lansare. Red Dead Redemption 2 la 20 de zile de la lansare și Shadow of the Tomb Raider la 26 de zile. Marvels Spider-Man a stat 70 de zile până când prețul să fie redus.

Gamingul nu se referă doar la vânzări, ci și la evenimente și competiții de esport și streaming. În 2018, până în decembrie, 434 de miliarde de minute de gaming au fost consumate pe Twitch. Acest număr este susținut de faptul că în fiecare zi, peste 500.000 de persoane fac streaming pe Twitch. Cel mai popular streamer este Ninja la care s-au uitat, în același timp, peste 660.000 de persoane.

Pentru turneele de jocuri video s-au acordat 140,3 milioane de dolari în acest an și aproape 150.000 de oameni au venit la târguri de jocuri precum GDC, E3, Gamescom și Tokyo Game Show.