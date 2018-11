Battlefield V are o campanie single player, dar jocurile cu război nu se mai concentrează pe poveștile dintr-o perioadă neagră a istoriei umanității, ci caută să-ți ofere haosul războiului în reprize de 20-30 de minute de joc.

Activison a luat decizia ca jocul Call of Duty: Black Ops 4 să nu aibă campanie single player și să se concentreze pe multiplayer, într-o lume dominată de Fortnite și PUBG. A fost o decizie bună, dacă te uiți la vânzări, însă nu una cu care am fost de acord. Multiplayer-ul a fost tot timpul cel mai important aspect al unor astfel de jocuri. Campania de single player era pentru oameni ca mine, cei care vor să se bucure de un shooter, dar nu într-un mod competitiv.

De aceea m-am bucurat și mai tare când am aflat că Battlefield V va avea campanie single player. Totuși, s-ar putea să mă fi bucurat prea devreme. Campania oferită de joc este scurtă, inconsistentă și dacă nu era îndeajuns, EA a mai păstrat puțin și pentru o lansare ulterioară. Ultimul capitol din campania single player se va debloca pe 4 decembrie.

Campania single player, scurtă și inconsistentă

Pe scurt, campania are patru capitole, diferite povești mai puțin cunoscute din timpul celui De-al Doilea Război Mondial. Prima are loc în Norvegia și înfățișează modul în care rezistența din țară s-a luptat cu ocupația nazistă. În rolurile principale în acestă poveste sunt o mamă și o fiică. Al doilea capitol spune povestea luptătorilor senegalezi care s-au sacrificat pentru Franța în încercarea de a elibera țara de sub ocupația germană. Iar al treilea capitol spune povestea unei grupări britanice non-convenționale formate din oameni care în mod normal ar fi înfundat pușcăria, dar așa sunt folosiți să lupte în război.

Toate aceste povești pot fi parcurse în câteva ore fără probleme. Pe lângă faptul că misiunile sunt foarte scurte, acestea sunt și inconsistente din punct de vedere al tonului în care sunt spuse. DICE vrea să te facă să simți cât de oribil a fost războiul, sacrificiile pe care le-au făcut oamenii, senegalezii care au luptat pentru o țară pe care nu au văzut-o niciodată (și meritele lor au fost recunoscut extrem de târziu), însă în același timp, ți-l prezintă pe un britanic care merge în război doar ca să nu stea în pușcărie.

Probabil cei de la DICE au vrut să introducă putin amuzament, un subiect mai puțin întunecat, însă, în opinia mea, trebuia să meargă într-o singură direcție.

Ideea de a spune mai multe povești din mai multe unghiuri ale războiului este una bună pentru că astfel vezi mai multe conflicte și situațiile diferite cu care s-au lovit oamenii. În același timp, este o oportunitate bună de a prezenta diferite tipuri de a duce acest război (avion, tancuri, infanterie etc) și asta a fost exploatat bine în Battlefield 1, dar aici misiunile sunt toate la fel. În esență, în cele trei capitole se schimbă doar mediul înconjurător, dai zăpada pe pădure apoi pe deșert, iar structura poveștii e aceeași: mergi și sabotează asta, fugi și apoi distruge asta.

Un alt lucru pe care l-aș reproșa poveștii este faptul că nu am simțit că mă lupt într-un război cu o avengură a celui De-Al Doilea Război Mondial. Am dus lupte izolate, mici conflicte în care nu am participat mai mult de 20 de oameni. Doar în capitolul cu senegalezii simți că ești chiar într-un război masiv, nu într-un conflict minor, între două țări.

Din nou, mă bucur că au implementat acestă campanie single player, dar, din păcate, nu este îndeajuns de bună pentru a te convinge să cumperi jocul.

Acestea fiind zise, jocul arată foarte bine și este probabil unul dintre cele mai frumoase FPS-uri la ora actuală. Mediul înconjurător este divers, iar povestea (și multiplayer-ul ce vine cu opt hărți distincte) te trece prin mai multe medii înconjurătoare: vârf de munte, oraș pulverizat de bombe, deșert sau sătuc idilic din Franța. Asta, în combinație cu faptul că aproape tot ce vezi în jurul tău se distruge, face ca războiul virtual să fie o experiență dulce-amăruie.

Exploziile sunt zgomotoase și impresionante din punct de vedere vizual, animațiile sunt fluide și elementele ce pot fi distruse (ex.: zidul unei case) arată bine și sunt utile (ex.: vezi un sniper care te enervează și nu-l poți omorî atunci lansând o rachetă).

Apropo de asta, jocul încă are ceva bug-uri, cele mai multe vizuale, care mai știrbesc din experiență, însă nu este nimic foarte deranjat.

În Battlefield V faci măcel pentru puncte și distincție

Dacă ai cumpărat Battlefield V sau dacă te bate gândul să ți-l iei o vei face în principal pentru multiplayer. Am testat măcelul online pe vremea când jocul era în stadiul Alpha și am avut ocazia să văd cât de brutale și haotice pot fi luptele din timpul celui De-Al Doilea Război Mondial.

Pe partea de online avem mai multe moduri de joc în Battlefield V.

Modul conquest este cel clasic de capturare a mai multe puncte pe hartă, iar în fiecare minut, cu fiecare punct capturat, scade punctajul echipei adverse. Așa că atunci când ajungi la zero totul s-a terminat.

Grand Operations este încercarea DICE să te facă să te simți ca într-un război adevărat deoarece este un mod unde se luptă 64 de jucători, iar luptele se întind pe trei zile (în joc, nu în realitate).

Numărul de jucători, explozii și împușcături la tot pasul și că poți folosi și tancuri, mașini, dar și avioane te fac să te simți ca într-un război. De asemenea, harta ajută în acest caz să te simți mic într-un război mare deoarece de multe ori poți să mori fără să habar nu ai de unde sau cine a tras deoarece un sniper poate fi ascuns în zăpadă sau pe o casă sau poate ai călcat pe o mină sau un tanc a tras în direcția ta.

Modul Frontlines este unul în care trebuie să cucerești anumite puncte apoi să le aperi. Odată cucerit un punct se dezvăluie baza inamicului unde se pot amplasa explozibil pentru a termina meciul

Modul Breakthrough este unul interesant, iar apărătorul deține toate punctele atunci când începe un meci, iar atacatorul trebuie să cucerească harta bucată cu bucată.

Modul Domination este la fel ca și Conquest, însă la o scară mai redusă. Trebuie să deții mai multe puncte și fiecare punct face ca echipa adversă să piardă puncte de respawn. Atunci când aceste puncte ajung la zero se termină jocul.

Bineînțeles, există și modul de team deathmatch unde cele mai multe kill-uri aduc victoria. Modul mult așteptat de Battle Royale, numit aici Firestorm, se mai lasă așteptat și va fi disponibil abia în primăvara 2019.

Câteva lucruri noi pe care le aduce Battlefield V față de Battlefield 1 este că jucătorii sunt grupați în squads și fiecare membru al acelei echipe de patru membri se pot reînvia între ei atunci când unul este căzut la pământ. Înainte doar medicii puteau face asta. Îmi place schimbarea deoarece adaugă un plus de dinamism jocului și nu mai ești chiar atât de dependent de medici.

Pentru meciuri ai de ales între următoarele clase: assault (soldat), support (inginer), medic și lunetist. FIecare are un stil aparte, arme diferite și abilități distincte. E bine că poți schimba clasa de fiecare dată după ce mori, dar asta ar putea duce la distrugerea echipei (doar nu crezi ca o echipă de patru lunești va avea succes). Mi-a plăcut că cele patru roluri se simt îndeajuns de diferit, încât să nu te plictisești o vreme.

Cum era și normal, fiecare meci și fiecare reușită îți este recompensată cu puncte de experiență pe care le poți folosi pentru a cumpăra elemente cosmetice precum costume, dar și arme noi și personalizarea acestora.

O mișcare pe care nu am înțeles-o și cred că ar trebui să fie scoasă este posibilitatea de a apărea (respawn) din nou în lupă lângă un camarad din echipa ta (squad). Înțeleg că te bagă în luptă mai repede, dar e și stupid din punct de vedere al imersiunii în univers și în luptă, dar poate afecta și jocul atunci când ești într-un duel cu un adversar și mai apar încă doi colegi și care te scot din peisaj repede.

Un alt lucru pe care l-aș semnala este că tancurile sunt prea slabe în acest moment. Te plimbi cu el pe hartă, faci ceva ravagii, dar ești incredibil de lent și un adversar cu un rocket launcher te face praf imediat. Poate ar trebui făcute niște modificări aici.

Într-un final, mi-a plăcut nebunia care are loc pe câmpul de luptă și m-am bucurat de micile victorii când am câștigat 10 metri de teren, când am reușit să dau un headshot de la 100 de metri, când mi-am salvat un camarad de la moarte. Și am rămas absolut perplex când, după o serie de vreo 4 kill-uri, am fost omorât de un avion care a căzut pe mine, pur și simplu.

Jocul s-a mișcat foarte bine și fps-ul a stat peste 60-70 majoritatea timpului cu setări ultra high (rezoluție Full HD). Am testat jocul pe un sistem format dintr-un procesor Ryzen 5x 1500x, 16 GB RAM, și o placă video GeForce GTX 1080 8GB VRAM.

În final, Battlefield V este un joc satisfăcător care solidifică formula de succes a jocului pentru un shooter online ce reproduce un război la scară largă și unde jocul în echipă este important pentru victorie.

Jocul a fost testat pe PS4 și pe PC. Battlefield V este disponibil pe PC, PS4 și Xbox One.