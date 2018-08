CoD Black Ops 4 beta: cum încearcă Call of Duty învingă Battlefield 5

Pe 10 august a început primul beta test pentru Call of Duty Black Ops 4 pentru PC și am avut ocazia să-l încerc și eu. În urmă cu ceva timp am avut ocazia să încerc și Battlefield 5 Closed Alpha și eram curios să văd cum CoD se compară.

Anul acesta Call of Duty renunță la campania single player pentru a se concentra pe multiplayer și pentru a le oferi jucătorilor o experiență memorabilă de online. Deci multiplayer-ul ar trebui să fie beton pentru ca jocul să aibă succes. Mi-am pierdut câteva ore murind, în principal, în cele cinci moduri de joc de multiplayer ale Black Ops 4. Mai jos o să vă povestesc experiența mea cu CoD: Black Ops 4.

Luptele, pe ecstazy

via GIPHY

Acest joc este rapid este puțin spus. Personajul aleargă repede, luptele sunt intense și se termină repede, timpul de stat pe tușă este redus, meciurile sunt destul de scurte și vor face deliciul celor care apreciază acest gen de joc.

Luptele sunt extrem de rapide și de haotice. Totul se întâmplă extrem de repede, după ce ai murit apari aproape instantaneu pe hartă și poți fugi din nou către locul unde ai murit (ca să îi arăți tu alăuia) pentru a muri din nou. Cel puțin ăsta a fost cazul meu. Tot ce se întâmplă în jocul ăsta este pe steroizi, totul e super activ. Repede. Repede. Poc. Poc. Alerg. Poc. Poc. Mort (am mai nimerit și eu câțiva din când în când). De asemenea, faptul că hărțile (cinci în beta) sunt atât de mici și poți ajunge imediat în luptă ajută la acestă hiperintenstiate a luptei. În plus, există nenumărate căi pentru a ajunge într-un loc, astfel poți surprinde inamicii sau ei te pot surprinde.

Jocul are zece tipuri de clase, fiecare cu abilități specifice și avem tipul de tank, cel care are un scut imens și poate să spargă o apărare, avem un tip de scout care poate detecta inamici pe hartă, sniper ce poate ucide cu un singur glont, un fel de healer și alte câteva clase. Le-am încercat pe toate și nu mi-a plăcut vreuna în mod special, dar nici nu mi-a displăcut să joc cu un anumit personaj. Sigur, unele clase mi se pare mult mai puternice decât altele, dar probabil lucrurile astea se vor mai rezolva până se aproprie data de lansare.



via GIPHY

Bineînțeles, îți poți face propria clasă personalizată, poți alege ce arme să ai și cu ce echipament să intri în luptă, iar pe măsură ce aduni experiență selecția de echipament devine și mai mare.

Hărți și moduri de joc pentru toată lumea

În beta au fost disponibile cinci moduri de joc: Heist, Control, Capture Moshpit, Search and Destroy și Chaos Team Deathmatch. Heist și Search and Destroy sunt două moduri de joc ceva mai tactice deoarece trebui să ai grijă ce faci pentru că dacă mori atunci trebuie să aștepți runda următoare pentru respawn. În Heist trebuie să iei o geantă cu bani și să o duci într-un loc, iar în search and destroy trebuie fie să împiedici inamicul să pună bombe, fie să pui tu bombe. Indiferent de obiectiv, dacă moare toată lumea totul se termină.

Modul Control (favoritul meu) este un mod de joc în care fie trebuie să aperi două puncte pe hartă, fie trebuie să le cucerești. Fun, mecanica este destul de simplă și este mai puțin haos decât în celalalte moduri.

În Capture Moshpit trebuie să capturezi anumite puncte, doar că partea mai complicată este că atunci când mori apari random pe hartă, ceea ce înseamnă că poți apărea în spatele inamicilor (easy kill) sau ei pot apărea în spatele tău. Un moshpit de ucidere. E distractiv, dar nu prea. Pentru mine, cel puțin, este important să știu care e direcția de atac și că nu o să mă împuște cineva în spate imediat cum apar.

Chaos Team Deathmatch este un mod clasic de Deathmatch (prima echipă care ucide mai mulți inamici câștigă) doar că aici intervine haosul și apari în mai multe locuri pe hartă exact ca la capture moshpit.

via GIPHY

Hărțile mi-au plăcut, și ca estetică, și ca design. Există multe locuri pe unde să o iei, străduțe pe unde ți-ai putea surprinde adversarul. Cutii după care să te ascunzi pentru a te vindeca. Mi se pare că s-a depus un efort considerabil în realizarea hărților și sunt sigur că fanii CoD vor aprecia locurile unde o să verse sânge.

La nivel estetic, jocul arată bine, locațiile sunt frumoase și personajele destul de detaliate, astfel încât să le deosebești, dar are un aer mai artificial. Jocul nu-ți inspiră realitate, cum o face Battlefield 5, ci este un construct pur virtual, iar dacă ești ok cu asta sigur o să-ți placă. Eu prefer grafica mai realistă a lui Battlefield 5 și cred că jocul celor de la EA are un plus la nivelul de grafică.

Call of Duty: Black Ops 4 este probabil cel mai dinamic, haotic și rapid joc de FPS pe care l-am jucat vreodată (mai ales dacă-l alegi pe Ruin și sari în mijlocul inamicilor cu un fel de buzdugan). În același timp, mi-am dat seama că jocul nu este pentru mine și că dintre cele două mari shootere eu aș alege Battlefield 5 (mai ales că are și campanie single player).

De reținut, nici CoD, nici BF 5 nu și-au dezvăluit modurile de Battle Royale încă și, probabil, cel care va face cel mai bun Battle Royale va câștiga și publicul (nu degeaba modul ăsta este așa de popular acum).

P.S

Jocul a rulat foarte bine pe setările maxime și am avut constant peste 60 fps.

Sistemul pe care l-am rulat:

Ryzen 5 1500X

16 GB RAM

Nvidia GTX 1080 8 GB