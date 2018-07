Cum își imaginau viitorul oamenii care au trăit în secolul trecut

Mintea umană a fost dintotdeauna curioasă, iar ipotezele despre cum va arăta lumea în viitor au fascinat mereu. Dar oare care era viziunea oamenilor din secolul XX legată de viitor?

Istoricul și autorul cărții „A History of the Future: Prophets of Progress from H.G. Wells to Isaac Asimov”, Peter Bowler, spune că viziunile oamenilor din acea perioadă au fost influențate de prezența tot mai resimțită a tehnologiei.

Potrivit acestuia, progresul era văzut atunci din prisma evoluției tehnologiei. În secolul al XIX-lea și XX, progresul industrial era văzut ca fiind foarte important, iar sentimentul viitorului a fost influențat de ceea ce tehnologia promitea că ar putea face: orașe planificate în mod rațional și aeroporturi care le-ar fi făcut viața oamenilor mai bună.

Istoricul spune că în perioadele anterioare, oamenii aveau tendința de a defini viitorul utopic în funcție de relațiile sociale. Însă, odată cu secolul XX, oamenii începeau să asocieze tot mai mult viitorul – inclusiv aceste relații sociale – de utilitatea tehnologiei.

În ceea ce privește predicțiile, Peter Bowler spune că oamenii se încadrau în ambele tabere. Unii erau entuziaști în legătură cu primele zboruri; Rudyard Kipling chiar scria despre o lume schimbată de utilizarea pașnică a aviației.

În același timp, au existat și romane care prezentau o realitate mai sumbră. De exemplul, H.G. Wells scria despre o civilizație care aproape a fost eradicată din cauza războiului.

De asemenea, el spune că au existat și o mulțime de romane, de o calitate relativ îndoielnică, scrise de oameni care nu aveau nici cea mai vagă idee despre ceea ce ar fi putut fi plauzibil atunci.

Peter Bowler spune că a existat o mișcare vehementă care a prezis că potențialul tehnologiei și al științei aveau să schimbe și statutul femeilor. „Unii dintre oamenii despre care am scris credeau că femeile vor avea un control mai mare asupra vieții lor, datorită evoluției tehnologiei”, a declarat el.

Aceștia considerau că tehnologia le va oferi femeilor mai multă libertate și că ele nu vor mai fi legate doar de rolul de a da naștere și de a avea grijă de copii.