Demitizarea Paștelui: despre ce e, de fapt, sărbătoarea creștinismului

Cred că deja te-ai plictisit de reclamele de Paște și de toată tevatura legată de cadouri, iepurași și cozonac. Poate, însă, nu știai care este originea iepurașului de Paște sau de ce se vopsesc ouăle.

Primele referințe istorice a iepurașului de Paște datează din secolul al XVI-lea. Există, de atunci, o legendă germană, potrivit căreia o creatură misterioasă numită Oschter Haws sau Easter Hare recompensa copiii cuminți. Acesta ne duce cu gândul la moș Crăciun, deoarece cadourile erau dăruite în timp ce copiii dormeau. Copiii făceau niște coșulețe care erau umplute cu ouă.

Povestea a ajuns și în America, odată cu imigranții germani din secolul al XVIII-lea. În America, imaginea creaturii a fost nuanțată și s-a transformat într-un iepure. Acesta și-a făcut simțită prezența și în cărți precum The Tale Of Peter Rabbit (1902) și The Easter Bunny That Overslept (1957). În 1971, cei de la ABC au făcut o serie TV numită Here Comes Peter Cottontail, bazată pe cartea apărută în anul 1957.

Cea mai cunoscută legendă o are în centru pe Ēastre (sau Ēostre), zeița fertilității și a primăverii. Se spune că ar fi existat o pasăre vestită pentru glasul ei, pe care zeița ar fi găsit-o. Aceasta era rănită grav iar zeița a reușit să o salveze și a transformat-o în iepuroaică. Iepuroaica și-a păstrat darul de a face ouă, iar, drept răsplată, și-a decorat ouăle făcute și i le-a oferit zeiței.

Tradiția prin care ouăle de Paște se vopsesc provine tot dintr-o legendă. Potrivit acesteia, Simon of Cyrene, un vânzător de ouă, și-a lăsat coșul cu ouă pentru a-l ajuta pe Iisus să-și care crucea. Când și-a recuperat coșul, Simon și-a găsit ouăle vopsite.

O altă poveste este legată de răstignirea lui Iisus. Maica Domnului purta cu ea un coș cu ouă în ziua în care acesta a fost crucificat. După ce acesta a fost răstignit, Maria a a lăsat coșul sub cruce, în timp ce se ruga. În acest timp, sângele lui Iisus s-a scurs de pe cruce și a ajuns pe ouă.