Culorile lavetelor din microfibră nu sunt întâmplătoare. Care trebuie folosită în baie, bucătărie sau dormitor

La prima vedere, aceste nuanțe diferite par să fie alese doar pentru aspect. În realitate, ele pot avea o funcție practică importantă. Culorile sunt folosite pentru a crea un sistem de organizare care ajută la separarea activităților de curățenie din diferite zone ale locuinței.

Scopul principal este evitarea folosirii aceleiași lavete în încăperi diferite, în special în spații care necesită standarde ridicate de igienă, cum sunt baia și bucătăria.

Cum contribuie codul culorilor la menținerea igienei

Indiferent de culoarea lor, lavetele din microfibră sunt realizate din același tip de material. Diferența constă exclusiv în nuanță, însă aceasta poate deveni un instrument util pentru organizarea activităților de curățenie.

Printr-un sistem simplu de culori, fiecare lavetă poate fi asociată unei anumite zone din casă. Astfel, utilizatorii evită să folosească accidental aceeași lavetă atât în baie, cât și în bucătărie.

Această separare este considerată importantă pentru că amestecarea lavetelor folosite în diferite spații poate compromite rezultatele procesului de curățare. Dacă o lavetă utilizată într-o zonă este folosită ulterior într-o alta, murdăria și reziduurile transportate pot anula eforturile depuse pentru igienizarea suprafețelor.

Din acest motiv, multe persoane aleg să respecte un cod de culori clar, pe care îl aplică în mod constant în întreaga locuință.

Ce culori sunt asociate cel mai des cu fiecare încăpere

Nu există o regulă universală care să stabilească exact ce culoare trebuie utilizată pentru fiecare spațiu. Cu toate acestea, de-a lungul timpului s-au format anumite asocieri care sunt frecvent întâlnite în gospodării.