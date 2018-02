Panasonic a ajuns într-un punct important al evoluției companiei, iar viitorul sună cel puțin la fel de bine ca trecutul și prezentul.

Evenimentul de la Palma de Mallorca, la care am ajuns la începutul săptămânii trecute, între 12 și 14 februarie, nu a fost un simplu eveniment de show-off al companiei. Am avut ocazia să văd cele mai noi produse pe care le propune Panasonic pentru anul acesta, dar am descoperit și câteva detalii despre ce are de gând să facă firma în următoarele decenii.

Aniversarea a 100 de ani de existență e un prilej bun să le arăți oamenilor ce ai de gând să faci în următorii 100. Până la acel moment, însă, trebuie să trecem în revistă și cele mai importante noutăți pe care le aduce compania, noutăți tangibile pe care le vei vedea curând și în magazine. N-o să te plictisesc cu foarte multe detalii tehnice, prefer să mizez pe ce mi-a plăcut și de ce.

Foto și audio pentru pasionați

Una dintre vedetele show-ului de anul acesta a fost noul aparat foto Panasonic Lumix GX9, un mirrorless compact, cu ecran și viewfinder rabatabile, care te ajută să surprinzi fotografii fără să fii constrâns de poziția clasică.

Nu voi intra în foarte multe detalii tehnice, poate voi avea ocazia să fac asta în cazul unui review, însă; aparatul e plăcut de ținut în mână, e greu în sensul calitativ, iar gripul este îmbunătățit pentru aderență sporită. Aparatul ar trebui să ajungă pe piață în luna martie.

M-am bucurat să văd noi produse în segmentul audio, iar de data asta e vorba de microsisteme Hi-Fi, de soundbar-uri, dar și de noutăți din gama Urban Design, similare cu boxa pe care am testat-o acum ceva vreme și care nu m-a dezamăgit. Un bonus binevenit la acest capitol este radioul RF-D100BT, pe care-l poți vedea și ceva mai jos.

Nu sunt un mare fan al posturilor de radio, dar fiindcă suntem în 2018, e clar că ai parte și de conexiuni Bluetooth și AUX. Astfel, dacă vrei să te bucuri de lemn și de aluminiu, sau de retro și modern într-un singur design, radioul e ce trebuie.

Pâine mai ceva ca la mama acasă

Una dintre vedetele neașteptate și nesperate a fost un cuptor de pâine prezentat în premieră de Panasonic aici. Da, e un cub monocrom și nu e atât de fancy ca radioul sau boxa pe care o poți pune pe perete, dar dacă îți place pâinea, atunci poate ai vrea așa ceva acasă.

Am avut ocazia să și gust din pâinea pe care o face cuptorul, ca să nu fie nevoie să mergem doar pe încredere. Merită o asemenea investiție, iar așa te asiguri că scapi și de orice pâine dubioasă pe care o găsești în comerț.

Ceva ca să arăți bine

Pentru că n-am avut noroc de barbă în viați, ca să mă pot hipsteri în voie, nici nu prea m-am preocupat de noutățile din acest segment, cum nu m-am preocupat nici de noile epilatoare pentru femei. Dar trebuie trecute în revistă: noile epilatoare vin cu capete mai late, astfel încât să-ți faci treaba mai repede, dar și cu mai puțină durere. Mașinile de tuns barba vin cu motoare cu cuplu ridicat, iar aparatele de ras vin cu cinci lame și intră în segmentul de îngrijire premium.

Televizoare performante și arătoase

Dacă ai ajuns până aici și simți că lipsește ceva, atunci e cazul să vorbim și despre televizoare. Noi modele sunt televizoare LED 4K și reușesc să se facă plăcute nu doar prin calitatea imaginii, ci și prin ceea ce oferă dincolo de ecran. Ramele ”Art & Interior” te fac să fii atent la detalii, iar atunci când o faci, remarci că acel centimetru de margine rămas în jurul ecranului poate face diferența.

FX780 și FX740 sunt modelele în cauză (inspirate de FZ800 și FZ950), dar lucruri bune vin și din direcția seriilor FX600 și Fx700. Per total, există progrese la calitatea imaginii, pe care le poți vedea clar într-o comparație paralelă.

Următorii 100 de ani

Panasonic intră în cel de-al doilea secol de existență cu planuri mari pentru viitor, însă veștile nu sunt chiar neașteptate. Firește, asta nu e un lucru deloc rău, pentru că arată mai degrabă că firma este gata să se concentreze pe segmentele de viitor. E un moment oportun să se întâmple asta, pentru că tehnologia avansează din ce în ce mai repede.

Dacă nu ești pe fază și nu te aliniezi trendurilor, asta dacă nu cumva reușești chiar să le setezi, ai șanse mari să te uiți cum alții te salută din trenul pe care tu l-ai prins, iar apoi vei ajunge ca Nokia, care a ales Windows în loc de Android și și-a pus piatra de gât.

Panasonic este deja cel mai mare furnizor de baterii cu litiu pentru automobile, iar Tesla are multe de câștigat din asta. Compania și va consolida poziția pe viitor, iar asta nu poate decât să ne bucure.

Panasonic vrea să-ți augmenteze viața, însă nu așa cum ai văzut sau vei vedea în Altered Carbon. Progresele și căile pe care le urmează compania în viitor sunt menite să-ți sporească confortul în viața de zi cu zi. Mașinile autonome te vor duce la lucru sau oriunde altundeva ai nevoie, fără să mai aibă volan sau pedale.

Tu îți vei putea începe ziua de lucru ceva mai devreme, dacă ești harnic, sau vei putea vedea un episod din serialul preferat până ajungi la birou.

Nu doar mașinile inteligente sunt importante, ci și casele. Am văzut deja câteva demouri cu boxe care beneficiază de Google Assistant și pe care le poți controla în diverse moduri, iar în viitor probabil că boxele vor deveni cel mai important accesoriu din casă. Nu ma încântă prea tare ideea ca un gadget să mă asculte 24/7, de-asta nici n-am vorbit foarte mult despre asemenea progrese.

Cert e că ele se întâmplă fără voia mea, iar probabil la un moment dat voi ajunge și eu să stau la discuții cu boxa, ca să-mi ridice jaluzelele și să-mi pună playlist-ul preferat în baie.

Panasonic merge în direcția bună, cea în care dispozitivele inteligente ne vor face viața din ce în ce mai simplă. Până să ia avânt astfel de tehnologii, însă, te poți uita filmele preferate pe un televizor 4K, după ce ai terminat de făcut o pâine așa cum îți place ție.