Tipul care spune că îl va face pe Elon Musk să pară un idiot

Tipul care ține cu tot dinadinsul să demonstreze că Pământul este plat are multe alte planuri pentru următoarea perioadă și suficientă ambiție cât să le ducă la capăt.

„Mad” Mike Hughes a reușit, după multe încercări nereușite, să se lanseze cu racheta construită acasă. A încercat prima oară în noiembrie 2017, când l-au oprit cei de la Bureau of Land Management. La sfârșitul lui ianuarie 2018, Hughes era din nou pe poziții, cu un nou loc de lansare și o nouă rachetă construită acasă.

La mult așteptata lansare (pentru care unii au plătit pentru a o vedea), racheta nu a decolat. A reușit abia în martie 2018, când s-a lansat 600 de metri în aer deasupra unui teren privat din Amboy.

Peripețiile lui Hughes i-au atras multă atenție din partea mass-media. Cei de la VICE au vorbit cu el despre lansarea cu racheta și motivele pentru care crede că îl va face pe Elon Musk să pară un idiot.

Mike Hughes a spus că abia a dormit în noapte dinaintea lansării. „Am condus acolo în acea dimineață, cu două sau trei ore înainte, și tot mă gândeam: «Omule, asta este?»”. Odată ajuns acolo, o fată și-a aruncat chiloții în rachetă – chiloți pe care Hughes îi păstrează atârnați de perete acum.

Zborul și aterizarea nu au fost fără de probleme

Odată ce racheta a fost lansată, Hughes a spus că senzația este de parcă 1.000 de oameni îți apasă pe piept. Prima parașută s-a deschis puțin prea devreme, potrivit acestuia. Din acest motiv, parașuta se afla sub aeronavă, motiv pentru care racheta s-a întors brusc în aer.

„M-a întors și am început să realizez că văd pământul”, a zis bărbatul. „Pot vedea oamenii care îmi fac cu mâna și totul. Cad și se simte că merg prea repede”. Asistenții lui Hughes de la sol i-au spus că totul este ok, dar el a decis totuși să deschidă și a doua parașută.

Aterizarea a fost una dură. „Prima lovitură cu pământul, când nasul s-a izbit de el, mi-a înțepenit spatele”, își amintește Hughes. „Mi-am simțit spatele cum se îndoaie – partea inferioară a spatelui. Mi-am rupt spatele de două ori și nu am mai simțit așa ceva până atunci, așa că oricum, a fost o experiență. După ce conul nasului s-a izbit, a căzut precum un ciocan, toată greutatea a reverberat și a direcționat toată forța în partea din spate a coloanei mele vertebrale. Am simțit doar durere, doar durere din lumea reală. Am crezut că mi-am rupt spatele”.

„Mad” Mike spune că îi va face pe miliardari să pară simpli idioți

Hughes a spus că nu a simțit anxietate în timpul lansării. „Sunt un tip pe bune”, a zis el. „Îmi pun pantalonii de băiat mare și mă îmbărbătez și fac lucruri și dau cu zarul. Puțin oameni dau cu zarul privind viețile lor. Eu joc ruleta rusească”.

Bărbatul s-a autointitulat cel mai neînfricat om din lume. „Cred că oamenii mă vor lua în serios acum și voi merge în spațiu și îi voi face pe toți acești miliardari să pară o gașcă de idioți”, s-a lăudat el. „Elon Musk, Jeff Bezos, îi voi bate pe toți avei tipi într-o misiune privată în spațiu – s-ar putea întâmpla în acest an”.

Hughes vrea să vadă cu ochii lui dacă Pământul es plat sau sferic

Acest temerar a povestit cum înainte credea că totul este o minciună – nu credea în războaie, credea că nu există guvern și că doar corporațiile conduc lumea. Mai pe scurt, el era convins că toată lumea minte despre orice. Când a aflat de teoria Pământului plat, i s-a părut că are sens.

„Apoi te gândești că avioanele nu pot zbura în jurul globului ; submarinele nu pot înconjura globul”, a zis el. „Recordul la fotografie a lumii nu este posibil pe un glob, iar când se construiesc poduri și drumuri, nu există îngrijorări legate de curbura Pământului”.

Hughes a spus și că nu crede în gravitație, ci în electromagnetism. Cât despre ce a văzut când era în aer – și dacă i-a fost întărită credința că Pământul este plat, el a spus că este imposibil să îți dai seama de la 600 de metri.

„Oricine crede că poți să urci 600 de metri și să dovedești ceva este ridicol”, a spus bărbatul. „Niciodată nu am spus asta – oamenii au înțeles ceva complet greșit. Cred că Washington Post a făcut asta în povestea inițială și nu i-aș citi nici dacă ar fi ultimul ziar de pe planetă. Desigur, Jeff Bezos îl deține”.

„Mad” Mike a mai spus că vrea răspunsuri și că nu vrea să le primească de la vreo agenție spațială a vreunui guvern. „O să merg acolo sus și voi vedea cu ochii mei”, a subliniat el.

„Voi avea camere cu mine. Oamenii vor putea vorbi cu mine în drumul meu sus și cel jos; va dura cam trei ore. Cred c[ va fi cel mai vizionat eveniment din istoria umanității și punct […]. Vreau doar adevărul adevărat. Dacă urc și văd că e un glob, vă voi spune că este un glob, OK. De ce nu aș face asta?”