Oscar 2018: filmele în care să îi vezi pe cei mai buni actori de anul acesta

Ca în fiecare an, competiția de la categoria „cel mai bun actor” de la premiile Oscar 2018 este acerbă. Avem protagoniști în filme de dragoste, filme istorice și filme care nu se pot hotărî dacă sunt horror sau comedie, așa că alegerea este cel puțin dificilă.

Premiile Academiei Americane de Film – sau, așa cum le cunoaștem cu toții, premiile Oscar – sunt poate cele mai așteptate premii ale industriei. Prima decernare a avut loc în 1929, iar prima ceremonie televizată în 1953. De atunci, premiile Oscar au ajuns să fie considerate cele mai prestigioase din domeniul cinematografiei, urmate de Globurile de Aur.

Anul acesta, gala premiilor Oscar 2018 va avea loc la Teatrul Dolby din Los Angeles, pe 4 martie. Până atunci, nu ne rămâne altceva de făcut decât să recuperăm cu ce nu am văzut din producțiile nominalizate și să ținem pumnii pentru preferații noștri.

La categoria „cel mai bun actor”, avem 5 nominalizări: Timothée Chalamet (în rolul lui Elio din „Call Me by Your Name), Daniel Day-Lewis (în rolul lui Reynolds Woodcock din „Phantom Thread”), Daniel Kaluuya (în rolul lui Chris Washington din „Get Out”), Gary Oldman (în rolul lui Winston Churchill din „Darkest Hour”) și Denzel Washington (în rolul lui Roman J. Israel, Esq. din „Roman J. Israel, Esq”).

Actori nominalizați la premiile Oscar 2018: Timothée Chalamet, „Call Me by Your Name”

Filmul se desfășoară în Italia, în 1983. Elio, un băiat de 17 ani, își petrece timpul cu familia sa într-o vilă din Lombardia, Italia. Acolo, îl întâlnește pe Oliver, un student doctorand chipeș, care lucrează ca intern pentru tatăl lui Elio. Împreună, cei doi descoperă iubirea și dorința, pe parcursul unei veri care îi va schimba complet.

Chalamet face o treabă excelentă în rolul lui Elio. El reușește să dea viață unui personaj care este cu capul în nori, dar și rece. În el reușim să vedem vulnerabilitatea unui adolescent, atunci când, la scurt timp după ce Oliver și Elio se întâlnesc, acesta din urmă se duce în camera sa și își privește confuz părul de la subraț. Totuși, vedem și o fărâmă din tupeul nesăbuit al adultului care este pe cale să devină, atunci când se strecoară în camera lui Oliver și își pune slipul acestuia pe cap.

Ce actori au șanse să câștige la premiile Oscar 2018: Daniel Day-Lewis, „Phantom Thread”

Acțiunea se desfășoară în Londra anilor 1950, imediat după război. Reynolds Woodcock și sora sa, Cyril, sunt celebri pentru hainele pe care le croiesc pentru familia regală, vedetele de film, moștenitoarele de averi și debutantele în societate. Reynolds este inspirat de toate femeile care vin și pleacă din viața lui. Este însă dat peste cap când tânăra și încăpățânata Alma pășește în peisaj. El se îndrăgostește de ea și realizează că firea lui controlată este pusă la încercare de tumultul iubirii.

Lewis a spus că acesta este cel din urmă rol al său, ieșirea lui grandioasă din lumea cinematografiei. În filmul acesta, actorul strălucește ca un gentleman britanic veritabil. Înfățișarea lui este completată de păr grizonant pieptănat pe spate. Felul în care flirtează amintește de George Martin, după cum a scris Owen Gleiberman, de la Variety.

Actorii care concurează la premiile Oscar 2018: Daniel Kaluuya, „Get Out”

Premisa filmului este una intrigantă. Chris, un tânăr afro-american trebuie să facă cunoștință cu părinții iubitei sale albe, Rose. Cuplul se îndreaptă către casa izolată din pădure a părinților lui Rose. Acolo, atmosfera prietenoasă și politicoasă se simte cumva tensionată, dar Chris nu își dă seama de ce. Familia lui Rose are un secret ascuns de generații, pe care Chris îl descoperă în cel mai terifiant mod posibil.

Nu putea exista un actor mai bun pentru rolul lui Chris decât Kaaluya. Acesta pare să fie întruparea iubitului ideal. El încearcă din răsputeri să găsească modalități să se conecteze cu familia lui Rose, în pofida insultelor lor mascate și a tensiunii. Devine rapid tipul simpatic, căruia nu ai cum să nu îi ții partea. Mai mult, te va face să reconsideri toate părerile pe care le aveai asupra „războiului” dintre rase.

Ce actori luptă pentru premii la Oscar 2018: Gary Oldman, „Darkest Hour”

Evenimentele acestui film se desfășoară pe durata a cinci săptămâni – de când Winston Churchill primește funcția de prim ministru al Marii Britanii și până la evacuarea de la Dunkirk. Pe atunci, viitorul țării era extrem de șubred. Liderii politici căutau să negocieze cu Hitler pentru pace, după ce acesta distrusese Europa centrală.

Gary Oldman în rolul principal este un spectacol în sine. Actorul este un bărbat oarecum mărunt, la cele 72 de kilograme și cei 172 de centimetri ai săi. Aici este însă de nerecunoscut. Artiștii de machiaj au reușit să îl schimbe până în punctul în care singurul lucru care mai aduce aminte de omul din spatele personajului sunt ochii profunzi și inteligenți. Dincolo de machiajul impecabil (nominalizat, de altfel, la categoria „cel mai bun machiaj” la premiile Oscar 2018), actorul reușește, în stilul caracteristic, să adauge putere atât momentelor dramatice, cât și celor tăcute.

Actori care ar putea câștiga la Oscar 2018: Denzel Washington, „Roman J. Israel, Esq”

Filmul are loc în Los Angeles. Roman J. Israel este un avocat de apărare ambițios și idealist. Când mentorul său, o legendă a drepturilor civile, moare, viața lui Roman este dată peste cap. El este însă recrutat de o firmă condusă de unul din foștii studenți ai răposatului mentor. Acolo începe o serie tulburătoare de întâmplări care vor testa tot ceea ce știa Roman până atunci.

Washington este un actor de renume, dar reușește să se piardă cu totul în personaj – lucru dificil dacă îi luăm în considerare statutul. Carisma și zâmbetul încrezător al acestuia dispar și sunt înlocuite de o privire obturată de ochelari mari și un trup învăluit în costume prea mari. Este un rol pe care nu l-am asocia, în mod normal, cu Washington, dar actorul reușește să ne spulbere orice preconcepții.