Oamenii cu psoriazis au un risc mai mare de să facă această boală

Oamenii care suferă de psoriazis au un risc mai mare de a dezvolta anumite boli ale sistemului digestiv, după cum arată un nou studiu.

Cercetătorii de la Chang Gung Memorial Hospital din Taiwan au descoperit că oamenii care suferă de psoriazis sunt mai predispuși să facă anumite boli care atacă sistemul digestiv, precum boala lui Crohn sau colita ulcerativă, decât restul populației. Aceste boli presupun inflamarea tractului gastrointestinal, conform Centers for Disease Control and Prevention.

Descoperirile indică o conexiune puternică între psoriazis și aceste boli. Cercetătorii au subliniat că pacienții care suferă de psoriazis ar trebui să fie informați cu privire la riscul mai mare de boli de intestin și că, în cazul în care au parte de simptome ale acestor boli, trebuie să meargă la un gastroenterolog.

Atât psoriazisul, cât și bolile care atacă intestinele, sunt boli care au de a face cu probleme ale sistemului imunitar. În primul caz, sistemul imunitar devine supra-activ, ducând la dezvoltarea neobișnuit de rapidă de noi celule ale pielii. În al doilea caz, sistemul imunitar răspunde la stimuli din mediul din jur care nu ar cauza vreo reacție în mod normal, dar care duce la inflamații ale intestinului.

Alte studii au arătat că dezvoltarea ambelor boli are la bază aceleași gene, după cum au subliniat cercetătorii de la Chang Gung Memorial Hospital. Aceștia din urmă au analizat informații de la nouă alte studii, în care au fost implicați 7 milioane de oameni. Astfel, au descoperit că oamenii cu psoriazis sunt de 2,5 ori mai predispuși să facă boala lui Crohn și de 1,7 ori mai predispuși să facă colită ulcerativă.

Conexiunea dintre psoriazis și bolile intestinale nu este de tip cauză-efect, ceea ce îi împiedică pe cercetători să stabilească clar că cele două boli au cauze comune. Pentru a arăta acest lucru, este nevoie de mai multe cercetători, însă acest studiu deschide noi orizonturi pentru oamenii de știință.