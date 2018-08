O cronologie necesară cu videourile virale care au schimbat internetul

Înainte ca internetul să ne ofere Facebook și Instagram, YouTube era sursa principală de videoclipuri virale. Era o plăcere nespusă să descoperi un asemenea videoclip și să îl dai mai departe, în speranța că vei mai deschide ochii și altor necunoscători.

Mai jos vei găsit o listă cu videoclipuri care, la un moment sau altul, au fost virale. Unele sunt amuzante, altele îngrijorătoare, iar altele de-a dreptul stupide.

Oricum, ele sunt o mică poartă către trecutul internetului, către timpurile mai simple, dinainte ca oamenii să știe ora și minutul la care le-ai citit mesajul și dinainte ca lumea să primească notificare când faci un screenshot.

Leave Britney Alone

În 2007, artista Britney Spears începuse să fie criticată mai mult ca oricând de mass-media. Astfel, youtuberul Chris Crocker s-a hotărât să intervină, într-un mod mai… aparte. El a realizat un video în care roagă oamenii, printre lacrimi isterice, să o lase pe Britney Spears în pace.

Bărbatul a fost criticat de oameni pentru aspectul său feminin și pentru atitudinea isterică. Totuși, el nu s-a lăsat răpus de hateri. În schimb, s-a făcut blogger, compozitor, cântăreți și – să bată tobele – actor de filme porno.

Numa Numa Guy

O altă bijuterie a internetului anilor 2000, Gary Brolsma s-a filmat în timp ce făcea playback pe melodia „Dragostea din tei”, acelor de la O-Zone, și a postat clipul pe Newgrounds, unde a devenit automat viral.

Newgrounds au scos videoclipul, din motive de drepturi de autor, dar cineva l-a repostat pe YouTube, unde îl poți vedea și astăzi. Cei de la BBC spuneau în 2006 că videoclipul ar fi avut 700 de milioane de vizualizări în perioada sa de glorie.

Charlie Bit My Finger

Videoclipul acesta nu pare să aibă nimic special. În el poți vedea doi frați, Charlie și Harry, care sunt filmați pentru a fi arătați nașului lor. Cel mic, Charlie, îl mușcă pe Harry de deget, iar aceste începe să se plângă – asta este tot. Cumva însă, acest clip a strâns peste 850 de milioane de vizualizări. Poate a fost naturalețea momentului, poate râsetele nevinovate ale lui Charlie.

În 2011, cei de la Business Insider relatau că videoclipul a strâns din reclame peste 158 de mii de dolari. Pe atunci, părinții celor doi copii spuneau că banii vor fi folosiți pentru a plăti taxele școlare ale celor mici când va veni vremea.

Ain’t Nobody Got Time For That

În 2012, lumea era setată pe un singur mood – Ain’t Nobody Got Time For That. O femeie care reușise să scape dintr-un incendiu, pe nume Kimberl Wilkins (cunoscută lumii drept Sweet Brown), a povestit prin ce a trecut, într-un interviu care avea să devină viral. „Am spus «Oh, Dumnezeule, este un foc!»”, spunea femeia. „Apoi am fugit afară, nu mi-am pus pantofi sau ceva, Iisuse, am fugit mâncând pământul. Apoi fumul a ajuns la mine, eu am bronșită – n-are nimeni timp de așa ceva”.

Franchețea lui Sweet Brown a captivat pe toată lumea. S-au făcut și remixuri ale videoclipului original, care mai de care mai populare. De atunci, femeia a jucat în filmul de Crăciun „A Madea Christmas”, alături de Tyler Perry.

The Duck Song

Videoclipul a apărut în 2009, într-o vreme când jump-scare-urile încă erau considerate apogeul comediei pe internet. Mulți se așteptau ca acest clip să se termine într-o manieră similară. La urma urmei, totul părea prea drăguț și inocent să fie altfel, nu? Din fericire, nu a fost cazul.

Videoclipul prezintă, de la început până la sfârșit, povestea unei rațe care căuta struguri la un stand cu limonadă. Umorul clipului poate să nu fie pentru toată lumea, dar melodia îți va rămâne în minte orice ai face.

HEYYEYAAEYAAAEYAEYAA

Videoclipul cu He-Man care cânta melodia „What’s up’ de la 4 Non Blondes a apărut prima oară pe un forum în 2005, iar de acolo și-a găsit drumul către alte forumuri și, într-un final, către YouTube. Acolo a devenit viral, iar într-un final a devenit o memă memorabilă.

Melodia originală nu este deloc rea, dar varianta lui He-Man te va face să vrei să îți închizi computerul și să iei o pauză de la internet o vreme.

Keyboard Cat

Videoclipul este din anii 1980. Pisica Fatso care apare în el murise cu mult înainte ca YouTube să existe, dar asta nu i-a tăiat din faima pe care a atins-o într-un final. Stăpânul lui Fatso, Charlie Schmidt, a vrut să păstreze amintirea pisicii vie, așa că a postat videoclipul pe YouTube în 2007.

Pisica a strâns peste 52 de milioane de vizualizări, deși a trăit cu mult înainte ca internetul să fie ceva mainstream și calitatea clipului este amuzant de proastă pentru timpurile noastre.