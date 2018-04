Noutăți Netflix în mai: de la Rain la Paddington

Netflix vine în luna mai cu niște lansări interesante de filme și seriale. Mai jos, ți-am lăsat câteva sugestii, care, în funcție de preferințe, s-ar putea să te facă să stai un weekend în casă luna asta.

The Rain

„The Rain” este un serial danez marca Netflix, care va fi lansat pe 4 mai 2018. Acțiunea are loc în Scandinavia, unde un virus letal a eradicat prin ploaie aproape toată populația țării. După șase ani de la acest incident, doi frați ies din buncărul în care se adăpostiseră și descoperă o lume pe care nu o recunosc. Bineînțeles, în această lume se regăsesc doar rămășițele civilizației devastate. Cei doi se vor alătura unui alt grup de supraviețuitori și vor porni într-o expediție periculoasă în Scandinavia.

Paddington

Paddington este un film de comedie adaptat după cartea „Ursulețul Paddington”. Acesta este regizat de Paul King și, probabil, te va face să te simți din nou copil dacă o să-l urmărești. Povestea îl are în centru pe Paddington, ursulețul care să își caute un cămin în Londra. Când ajunge în gară, realizează că este singur și că viața în marele oraș s-ar putea să nu fie atât de simplă cum s-a așteptat. Lucrurile se vor schimba în momentul în care va face cunoștință cu familia Brown.

Frumoasa și Bestia

Filmul „Frumoasa și Bestia” este regizat de Bill Condon și actrița principală este Emma Watson. Bestia va fi jucată de Dan Stevens, iar din distribuție mai fac parte Luke Evans (Gaston), Ian McKellen (Cogsworth), Ewan McGregor (Lumiere) şi Emma Thompson (Mrs Potts). Povestea este exact cea pe care o știai deja – Frumoasa ajunge să îndrăgească Bestia și, în cele din urmă, o ajută să scape de vraja sub care se afla.

Celelalte titluri care vin pe Netflix în mai

1 mai 2018

Uneori Șapte străini așteaptă rezultate testului HIV și se hotărăsc să dea mită pentru a le afla mai devreme. Unul dintre ei este seropozitiv.

John Mulaney: Kid Gorgeous la Radio City Un nou show special de stand-up cu John Mulaney.

3 mai 2018

Riverdale: Sezonul 2 Archie e în avantaj, Veronica are o reputație, Betty e hotărâtă, iar Jughead e tupeist. Bun-venit în noul Riverdale!

4 mai 2018

Un mic ajutor cu Carol Burnett Legendara comediantă Carol Burnett revine la TV având invitați niște copii inteligenți sinceri și duri, care ajută adulții și vedetele să-și rezolve problemele.

Dragi oameni albi: Volumul 2 Dileme romantice, trolling online și câteva șanse de neratat la Armstrong-Parker House îi împing către noi puncte de cotitură pe Sam, Lionel și prietenii lor.

Următorul meu invitat nu are nevoie de prezentare – Cu David Letterman: Tina Fey Tina Fey vorbește despre familia ei, schimbările petrecute la “SNL” și de momentul pe care și-ar dori să-l trăiască din nou.

Tu ești vinovatul! Sezonul 1 Având de rezolvat diferite cazuri în fiecare episod al acestui concurs, șase detectivi trebuie să-l rezolve pe cel mai important: ce s-a întâmplat cu Proiectul D?

Anon Într-un viitor în care tehnologia a făcut ca intimitatea să devină perimată, un detectiv caută un asasin în serie care a fost șters din toate înregistrările video.

Manhunt După ce i se înscenează o crimă, un avocat chinez din domeniul farmaceutic face echipă cu un detectiv japonez ingenios pentru a dejuca un complot corporatist.

Ne iartă nouă datoriile noastre Amenințat de creditori, un proaspăt șomer acceptă să lucreze pentru un recuperator, dar află în curând că pactul cu diavolul are un preț neașteptat.

Dany Boon: Din Hauts–De–France Într-un one-man show eclectic, superstarul francez Dany Boon se gândește la locurile natale, primul său show de comedie și provocările părinților de a crește niște adolescenți obraznici.

Ultima sută de metri În fața unui final inevitabil, pacienții în fază terminală cunosc medici extraordinari care încearcă să ne schimbe percepția asupra vieții și a morții. Documentarul este regizat de doi câștigători de Premii Oscar, Rob Epstein și Jeffrey Friedman.

Kong: Regele maimuțelor: Sezonul 2 Lukas și prietenii explorează o lume uitată, plină de bestii preistorice, dezvăluind lucruri noi din trecutul lui Kong și punându-i pe toți într-o cursă contracronometru, în încercarea de a-l opri pe robotul condus de Botila.

8 mai 2018

Hari Kondabolu: Avertizează–ți rudele Hari Kondabolu vorbește despre identitate, întâlniri cu celebrități, obsesia lui pentru mango și multe altele într-un show de stand-up plin de întorsături.

11 mai 2018

Bill Nye salvează lumea: Sezonul 3 Bill și invitații săi explorează viitorul gastronomic, știința adicției și multe altele într-o serie nouă de episoade ale acestui serial nominalizat la Emmy.

Cabina de săruturi În momentul în care primul sărut al tinerei Elle duce la o romanță cu cel mai arătos băiat din liceu, relația ei cu cel mai bun prieten este pusă la încercare.

Geniu malefic: Povestea celui mai diabolic jaf bancar din America Această docu-serie investighează povestea reală a unui curier care livrează pizza care a jefuit o bancă, iar apoi a murit din cauza bombei pe care o avea fixată la gât.

The Who Was? Show: Season 1 Voci tinere care aduc la viață cele mai faimoase personaje din istorie. Scheciuri în direct într-un serial de comedie bazat pe o suită de romane de succes.

13 mai 2018

Ali Wong: Trecută prin valurile vieții Însărcinată din nou, Ali Wong se întoarce pentru al doilea show special de stand-up și spune că a avea copii nu este așa de bine pe cât auzise.

18 mai 2018

Sentimente molipsitoare Căsnicia unui profesor din Johannesburg și o jurnalistă este pusă la încercare în momentul în care un autor faimos și petrecăreț intră în viețile lor.

Cargo Izolat în zona rurală din Australia ca urmare a unei pandemii virulente, un tată infestat pornește într-o misiune disperată pentru a-și proteja fetița.

22 mai 2018

Mob Psycho 100: Sezonul 1 Există o organizație care adună esperii într-un scop nefavorabil. Totuși, puternicul Mob își dorește doar să fie protagonistul propriei vieți.

Terrace House: Opening New Doors: Partea 2 Așa cum Shion și Tsubasa devin din ce în mai apropiați, așa și relația dintre Ami și Takayuki devine mai complicată, iar restul colegilor intră și ei în acest grup.

Tig Notaro: Fericită că sunt aici Comedianta Tig Notaro ne arată latura ei jucăușă în acest spectacol zglobiu de stand-up plin de bancuri, confesiuni parentale și multe altele.

23 mai 2018

Pe înțelesul tuturor Acest serial evidențiază problemele actuale care ne afectează viața – de la diferența de salariere dintre bărbați și femei la probleme geopolitice.

24 mai 2018

Fauda: Sezonul 2 Doron se alătură vechii sale unități sub acoperire atunci când un militant care l-a vizat în trecut pentru răzbunare începe un nou plan ascuns mult mai ambițios.

25 mai 2018

The Toys That Made Us: Sezonul 2 În noul sezon din The Toys That Made Us, ne îndreptăm atenția către Star Trek, Transformers, Lego și Hello Kitty.

Ibiza Cei mai buni doi prieteni ai lui Harper vin cu ea, pe neașteptate, în călătoria de afaceri către Barcelona. Ei aleg să muncească și să meargă în Ibiza pentru Harper, care se îndrăgostește ușor de un DJ arătos.

Vânătorii de troli: Partea 3 Destinul celor doi troli și al oamenilor se află în balanță la începutul ultimului capitol. Va reuși oare Gunmar să răspândească întunericul în lume?

Steve Martin și Martin Short: O seară pe care o veți uita tot restul vieții Clasicii comediei Steve Martin și Martin Short formează o echipă specială pentru scheciuri muzicale și conversații despre viețile lor legendare din lumea divertismentului și a stand-up-ului.

26 mai 2018

Caietul Sarei O femeie pornește într-o căutare groaznică a surorii ei dispărute, care o aduce în adâncurile junglei congoleze, sfâșiate de război.

27 mai 2018

Pauza cu Michelle Wolf Michelle Wolf face haz de toți și toate în show-ul său săptămânal. Wolf a colaborat la “The Daily Show” și la “Late Night with Seth Meyers”.

30 mai 2018

Indestructibila Kimmy Schmidt: Sezonul 4 Kimmy prinde un job la un startup pe tehnologie, Titus pretinde că are un show TV pentru a-l impresiona pe Mikey, iar Jacqueline își deschide o agenție de talente.

31 mai 2018

Următorul meu invitat nu are nevoie de prezentare – Cu David Letterman: Howard Stern Howard Stern, cunoscuta personalitate radio, este invitat în ultimul episod din cea mai recentă serie de interviuri luată de David Letterman.