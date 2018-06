Noutăți Netflix în iulie: ce vine și ce pleacă de pe îndrăgita platformă de streaming

Există multe noutăți Netflix în iulie, mai ales dacă ai o afinitate pentru serialele originale de pe platformă. Cele mai importante lansări, dar și filmele care vor înceta să mai fie disponibile pe platformă luna viitoare, le voi detalia mai jos.

E greu să nu fii fan Netflix, portofoliul serviciului de streaming este mai stufos ca niciodată, iar filmele și seriale noi care apar sunt suprinzător de interesante. Dacă te-ai întrebat care este lista cu noutăți Netflix în iulie, detaliile de mai jos ar trebui să-ți satisfacă această curiozitate.

La mijlocul fiecărei luni, cei de la Netflix publică un clip cu câteva secvențe din filmele și serialele ce urmează să fie lansate pe cea mai populară platformă de streaming. Cu ocazia celui mai recent astfel de teaser, aflăm că cel mai nou sezon din Orange is the New Black va fi disponibil în iulie, împreună cu un nou sezon din serialul lui Jerry Seinfeld – Comedians in Cars Gettings Coffee.

În cazul în care arzi de nerăbdare să vezi ce se întâmplă în viitorul film Jurassic Park ce va avea premiera pe 1 iulie, Netflix încearcă să-ți potolească setea de dinozauri cu lansarea trilogiei originale din anii `90. Microbiștii care au apreciat prima parte a documentarului First Team: Juventus vor celebra cu siguranță lansarea celei de a doua părți. Al doilea sezon din Anne with an E ce va apărea în iulie are de asemenea publicul său dedicat amator de binging.

Primul reality show original despre gătit de pe Netflix este intitulat Sugar Rush și va avea premiera pe 14 iulie. A doua zi, The Joel McHale Show with Joe McHale va începe un nou sezon format din șase episoade. Al optulea sezon din Shameless este de asemenea pe lista lucrurilor care s-ar putea să încânte în iulie.

Jim Jefferies și Iliza Shlesinger vor avea show-uri noi de standup peste câteva săptămâni pe Netflix, în timp ce lista de lung metraje care vor fi pentru prima oară online include Extinction, The Princess Diaries, Blue Valentine sau Her.

Din păcate, cu excepția conținutului original de pe Netflix, multe dintre filmele de platformă trebuie să dispară după un timp. În iulie, vor dispărea Bring It On, Before Midnight, seria Lethal Weapon și clasicul Breakfast at Tiffany`s. A Cinderela Story este și el pe lista neagră.