Noul Men in Black primește primul trailer și îți aduce aminte de Thor Ragnarok

Men in Black a fost unul dintre SF-urile cele mai amuzante din anii `90, iar în 2019 va avea parte de o continuare cu actorii tăi favoriți din Thor Ragnarok.

Povestea in Men in Black continuă în 2019 cu MIB International. Noul SF cu buget foarte mare a căzut în sarcina lui F. Gary Gray. Regizorul are experiență în peliculele încărcate de acțiune după ce a regizat cel mai recent episod al francizei Fast and Furious. După Straight Outta Compton și The Fate of The Furious, Gray va încerca să spună prima poveste din universul Men in Black fără îndrăgiții Will Smith și Tommy Lee Jones în rolurile principale.

Viitorul Men in Black International va fi un succes de proporții datorită unei distribuții care te lasă cu gura căscată. Cea mai interesantă parte a ecuației este însă derivată din actorii din spatele rolurilor principale.

Povestea filmului va gravita în jurul aventurilor lui Agent M și Agent H. Cei doi vor încerca pentru prima oară să identifice o cârtiță în interiorul organizației care apară planeta noastră de invazii extraterestre. În spatele lor se vor afla Chris Hemsworth pe care îl știi din Thor sau Blackhat și Tessa Thompson care a făcut deja o echipă foarte bună cu Hemsworth în Thor Ragnarok în spatele rolului Valkyrie. Cu alte cuvinte, dacă te-a încântat chimia dintre cei doi în Ragnarok, s-ar putea să funcționeze la fel de bine în MIB International.

În aceeași peliculă îi vom mai vedea pe Liam Neeson (Taken), Emma Thompson (Saving Mr. Banks și Love Actually) și Kumail Nanjiani care face un rol minunat în Sillicon Valley, dar a și scris și produs Big Sick.

În orice caz, dacă vrei să-ți faci o opinie despre cum va arăta Men in Black fără actorii care au lansat franciza în urmă cu două decenii, poți să arunci o privire pe trailerul de mai sus.