Nokia 9 promite specificații demne de un flagship actual

Despre Nokia 9 am început să vorbim încă din 2017, când se credea că telefonul va apărea până la final de an, însă dispozitivul mai are ceva până la lansare.

Nokia a reușit să-și completeze rapid portofoliul de noi telefoane cu Android, iar unele dintre modele deja au parte și de o variantă actualizată, 2018. Altele, însă, nu au apărut până acum pe piață, iar cel mai așteptat dintre smartphone-uri este modelul 9, despre care s-a tot scris în ultima vreme.

Telefonul ar urma să aibă specificații de top, iar vedeta ar trebui să fie aranjamentul de camere foto triple, cu senzori de 40 + 20 + 9,7 MP și posibilitate de zoom optic 4x. Camera din față vine cu un senzor de 21 de megapixeli și capacități de fotografiere în lumină slabă.

Display-ul telefonului are 6 inci, rezoluție Quad HD și raport de aspect de 18:9, dacă ne luăm după specificațiile apărute până acum. Pe spatele telefonului, vei avea parte de un finisaj ceramic, dar și de elemente finisate cu aur de 18 karate.

Și pe partea audio Nokia 9 vine cu specificați bune: are 5 microfoane integrate, pentru a captura cât mai bine sunetele din jur, iar înregistrările ar trebui să nu aibă distorsiuni până la intensități de 132 dB. O asemenea intensitate a sunetului poate fi generată de un avion cu reacție care decolează de pe un portavion, de la o distanță de 15 metri față de tine.

Smartphone-ul vine cu 8 GB de RAM și 256 GB de stocare, dar și cu procesorul de top de la Qualcomm, modelul Snapdragon 845. Ai la dispoziție și o baterie destul de mare, de 3.900 mAh, capabilă de încărcare wireless și încărcare rapidă.

Un lucru e sigur, vom vedea Nokia 9 pe piață anul acesta, cu puțin noroc poate chiar în prima jumătate a anului 2018. Rămâne de văzut dacă aceste specificații sunt și cele reale; în acest caz, telefonul ar fi unul grozav.