Cum vrea Netflix să aducă basmele la viață

Netflix vrea să aibă o priză mai bună la publicul format din copii, așa că s-a hotărât să adapteze poveștile scrise de Roald Dahl, precum „Charlie and the Chocolate Factory”, „Matida”, „The BFG” și „The Twits”, și să le transforme în filme de animație.

„Netflix este cunoscut pentru modalitatea de a povesti inovatoare și de calitate”, a zis Gideon Simeloff, director strategic la The Roald Dahl Story Company. „Nu există niciun alt loc în lume care să ofere divertisment animat pentru toată familia la o așa calitate și scală”.

Pe lângă poveștile mai sus menționate, cei de la Netflix vor mai adapta și următoarele titluri: „Charlie and the Great Glass Elevator”, „George’s Marvellous Medicine”, „Boy- Tales of Childhood”, „Going Solo”, „The Enormous Crocodile”, „The Giraffe and the Pelly and Me”, „Henry Sugar”, „Billy and the Minipins”, „The Magic Finger”, „Esio Trot”, „Dirty Beasts” și „Rhyme Stew”.

„Să ne scufundăm în lumile extraordinare ale poveștilor lui Roald Dahl a fost o onoare și o mare distracție, și suntem recunoscători pentru încrederea pe care Roald Dahl Story Company și familia Dahl și-au pus-o în echipa noastră pentru a oferi mai multe momente de bucurie împărtășită către familiile din jurul lumii”, a explicat vice-președintele de Conținut pentru Copii și Familie de la Netflix, Melissa Cobb. „Avem ambiții creative mari de a reimagina călătoriile atâtor personaje iubite ale lui Dahl în moduri proaspete, contemporane, cu valori de animație și de producție de cea mai înaltă calitate”.

Faptul că aceste povești vor fi lansate sub formă de producții animate are mai multe beneficii. Pe de o parte, vor atrage mult copiii. Pe de altă parte, nu vor părea că încearcă să concureze cu filme clasice precum „Willy Wonka and the Chocolate Factory” și „Matilda„. „Misiunea noastră, care este în mod intenționat măreață, este ca cât mai mulți copii posibil din jurul lumii să experimenteze magia unică și mesajele pozitive ale poveștilor lui Roald Dahl”, a zis văduva scriitorului, Felicity Dahl. „Știu că Roald ar fi entuziasmat”.