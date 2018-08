Cea mai nouă provocare virală pe net măcar nu te pune în pericol

De-a lungul timpului, pe internet au apărut tot felul de provocări, care mai de care mai nebunești. Acum a apărut o nouă provocare, Matilda Challenge, care reușește să fie distractivă și deloc periculoasă – poate o premieră pe internet.

Matilda Challenge este inspirat de comedia din 1996, „Matilda”, în care Mara Wilson o interpretează pe fetița care dă titlul peliculei. Matilda are puteri telekinetice, iar într-o scenă, ea dansează prin casă și mișcă obiectele în ritmul melodiei Little Bitty Pretty One.

La 22 de ani de la lansarea filmului, oamenii au redescoperit această scenă și au început să se folosească tot ce au în arsenal – prieteni, rude, fire ajutătoare – pentru a părea că au și ei puteri telekinetice, după cm relatează Yahoo News.

Mara Wilson însăși este foarte încântată de popularitatea noii provocări, distribuind videoclipurile preferate.

Hahahahaha I LOVE THESE #MatildaChallenge — Mara “Get Rid of the Nazis” Wilson (@MaraWilson) 13 august 2018

Apparently this was the one that started it all? #MatildaChallenge https://t.co/5tnw09OfKy — Mara “Get Rid of the Nazis” Wilson (@MaraWilson) 13 august 2018

This one has a DOG #MatildaChallenge https://t.co/1lyawgcNpr — Mara “Get Rid of the Nazis” Wilson (@MaraWilson) 13 august 2018

This one is very intricate and has a great dancer https://t.co/PqQlbiYVJw #MatildaChallenge — Mara “Get Rid of the Nazis” Wilson (@MaraWilson) 13 august 2018

The picture frames 😆 https://t.co/ZhhRbaVx9J #MatildaChallenge — Mara “Get Rid of the Nazis” Wilson (@MaraWilson) 13 august 2018

These are all great but I love how the girl at 2:22 dances just as awkwardly as I did 🙈 https://t.co/vazES8ZTkK #MatildaChallenge — Mara “Get Rid of the Nazis” Wilson (@MaraWilson) 13 august 2018

Matilda Challenge este provocarea de care internetul avea nevoie, dar – după cum spuneam – de-a lungul timmpului au existat provocări de-a dreptul ridicole pe internet. Pentru o cronologie completă a lor, poți intra aici.