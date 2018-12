Noutăți de la Netflix: primul teaser Stranger Things, lansat oficial

Toamna aceasta parcă nu a mai fost la fel fără un sezon nou din Stranger Things. În prag de iarnă, Netflix a lansat însă un teaser pentru sezonul trei al serialului, care ar trebui să ne ajungă până în 2019.

Teaser-ul are 52 de secunde și, deși nu are vreun cadru cu Eleven, Mike sau restul găștii, ne oferă altceva – numele celor opt episoade din sezonul trei. Lent și cu litere roșii, fiecare titlu apare pe ecran: „Suzie, ești pe recepție?”, „Șobolanii de la mall”, „Cazul salvamarului dispărut”, „Testul din saună”, „Sursa”, „Aniversarea”, „Mușcătura” și „Bătălia Starcourt”.

Pe lângă asta, teaser-ul ne anunță că aventurile vor continua în vara lui 1985, adică aproape un an mai târziu față de evenimente din sezonul doi, care s-au încheiat în decembrie 1984.

Până când apare al treilea sezon în 2019 (data exactă nu a fost stabilită), ai destule întrebări la care să îți imaginezi răspunsul. Cine este salvamarul dispărut? Aniversarea cui – sau a ce – este sărbătorită? Va fi fatală bătălia din ultimul episod – și dacă da, pentru cine? Există însă și câteva lucruri pe care le știm.

Mai exact, o fotografie lansată în vară îl arăta pe Steve Harrington lucrând la un magazin de înghețată în mall-ul Startcourt. Așadar, măcar avem idee la ce s-ar putea referi titlurile episoadelor „Șobolanii de la mall” și „Bătălia Starcourt”.

Teaser-ul este scurt și minimalist, dar fanii Stranger Things nu au avut nevoie de mai mult să fie entuziasmați, drept dovadă stând tweet-urile lor:

STOP IT IM SCREAMING — micah (@micahharwood) December 10, 2018

OMGOMGOGMGOMGOMGOMGOMGOMGOMGOM — Dubblez ❄️ (@Dubblez_) December 10, 2018

Mai amuzant decât reacțiile fanilor este faptul că pagina oficială de Twitter Stranger Things le-a răspuns acestora:

Dincolo de ceea ce ne prezintă teaser-ul, un lucru mai știm sigur – că acest sezon nu se va mai concentra pe Will. „Îi vom oferi lui Will o pauză”, a zis producătorul Shawn Levy, conform Game Spot. „Nu îl vom mai pune pe Will să treacă prin iad pentru al treilea sezon la rând. Va avea de a face cu anumite lucruri, dar nu va mai fi la pământ”.