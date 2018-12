Secretul de pe Netflix despre care nimeni nu ți-a vorbit până acum

Uneori este greu să te decizi asupra a ce film sau serial să urmărești pe Netflix, așa că gigantul încearcă să te ajute într-un mod de care poate nici nu ești conștient.

Poate că ți s-a întâmplat și ție să dai scroll pe Netflix și să îți spui în sine „Ce thumbnail bizar au ales pentru filmul ăsta!” sau „De ce apar doar personajele secundare în thumbnail-ul de la acest serial?”.

Acest lucru se întâmplă pentru că thumbnail-urile de la Netflix sunt personalizate în funcție de utilizator. Netflix nu folosește numai imaginile și posterele originale ale filmelor și serialelor pe care le pun la dispoziție. Mai folosește și un algoritm care se ocupă de alegerea unor imagini de calitate înaltă selectate din seriale și filme. Mai apoi, algoritmul caută să descopere pe ce ar da mai degrabă click anumiți utilizatori.

Scriitoarea Stacia L. Brown a observat că filme precum „Like Father”, „Set It Up”, și „Love Actually” aveau thumbnail-uri cu personaje de culoare în ele, chiar dacă acele personaje nu prea apăreau în film. În primul caz, de exemplu, actorii Leonard Ouzts și Blaire Brook care se află în thumbnail nu apar mai mult de 10 minute în film. Când doi editori de la ScreenCrush au verificat pe conturile lor, același filmul îi avea în thumbnail pe actorii principali – Kristen Bell și Kelsey Grammar.

Other Black @netflix users: does your queue do this? Generate posters with the Black cast members on them to try to compel you to watch? This film stars Kristen Bell/Kelsey Grammer and these actors had maaaaybe a 10 cumulative minutes of screen time. 20 lines between them, tops. pic.twitter.com/Sj7rD8wfOS

— stacia l. brown (@slb79) October 18, 2018