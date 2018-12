Cei de la NASA au descoperit apă pe un asteroid, iar toată lumea e uimită

Printre sondele trimise de NASA în spațiu, una din ele a descoperit ceva surprinzător – apă pe un asteroid.

În cadrul programului Origins de la NASA, nava OSIRIS-REx a călătorit către un asteroid numit Bennu, aflat la 160 de milioane de kilometri de Soare. Sonda a ajuns într-un final pe asteroidul lat de 487 de metri pe 3 decembrie. Odată ajunsă acolo, scopul său era de a dezvălui o parte din secretele Sistemului Solar prin analizarea asteroidului.

Cercetătorii NASA au descoperit că ori Bennu, ori un asteroid părinte mai mare din apropiere, a conținut cândva apă la suprafață. Aceștia au fost sincer surprinși, după cum se poate vedea din reacția lor de pe Twitter:

Which brings us to something big… We found water on Bennu! ☄️? Two of my spectrometers – OVIRS and OTES – detected the chemical fingerprints of water bound up in hydrated clay minerals over a large part of the asteroid’s surface. #WelcomeToBennu #AGU18 https://t.co/PJC8agBLEE pic.twitter.com/F74s8dGIIl

— NASA’s OSIRIS-REx (@OSIRISREx) 10 decembrie 2018