Cel mai menționat brand de la MWC18 te va surprinde

Pentru majoritatea, Samsung a fost cel mai popular brand care a ajuns la MWC 2018, dar situația reală e diferită și s-ar putea să te surprindă.

Majoritatea celor care am ajuns la MWC 2018 am dat Cezarului ce-i al Cezarului și am ajuns la concluzia că, dacă Samsung n-ar fi avut prezența de aici pentru a lansa Galaxy S9, evenimentul ar fi fost unul destul de fad. Se pare că ne-am înșelat, într-o oarecare măsură, deoarece nu Samsung a fost cel mai popular brand de la Barcelona.

Celor de la HMD Global le-a mers destul de bine anul acesta, astfel că au reușit să ajungă pe primul loc în topul popularității când vine vorba de evenimentul care s-a întins pe patru zile. Compania a reușit să obțină 21 de premii în cadrul MWC 2018, mai multe decât în 2017, când a câștigat ”doar” 17 titluri.

Conform unui sondaj publicat de Brandwatch și realizat în parteneriat cu Twitter, cel mai menționat brand de la MWC 2018 a fost Nokia. Pe podium ajunge și SamsungMobile, care n-a reușit să obțină aurul, compania fiind eclipsată de telefonul banană al finlandezilor. Bronzul ajunge la HuaweiMobile, care a adus câteva noutăți la eveniment.

Locul patru din top este al celor de la Google, în vreme ce locul cinci ajunge la compania care nici măcar n-a avut prezență la MWC, Apple. Cumva, oamenii au reușit să aducă în discuție compania, probabil din cauza telefoanelor care au venit cu crestătură pe ecran, sau cu tot felul de emojiuri 3D.

Iar în cazul Nokia, deși avem parte de niște telefoane interesante pe segmentul smart, vedeta a fost Nokia 8110, clasicul reînviat și adaptat, mai bine sau mai puțin bine, vremurilor moderne.