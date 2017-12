Nokia 1: când ar putea deveni realitate noul smartphone de buget

HMD Global a învățat să numere destul de bine, astfel că în viitorul apropiat ne putem aștepta să vedem și Nokia 1 pe piața telefoanelor.

HMD Global a debutat în forță cu telefoane Nokia cu Android, având un set de dispozitive pentru orice buget, începând cu accesibilul Nokia 2 și ajungând până la modelul premium, Nokia 8. Se pare, însă, că am putea vedea un telefon chiar și mai accesibil decât 2, în forma lui Nokia 1.

Noul smartphone ar urma să facă parte din programul Android Go. Acesta se referă la piețele emergente și la aducerea de terminale accesibile clienților din aceste regiuni. Telefoanele din acest program sunt extrem de ieftine și au specificații de bază.

Telefoanele cu specificații low-end nu se mai împacă foarte bine cu sistemul de operare Android, însă varianta optimizată și mult mai ușoară, Android Go, e numai bună pentru acestea. Sistemul e ajustat astfel încât să profite de resursele limitate pe care le oferă dispozitivul și vine la pachet cu aplicații ca Files Go și Google Maps Go, create pentru a funcționa în zone cu conexiune limitată.

Având în vedere cele de mai sus, putem face și o schemă sumară a viitorului Nokia 1, prin prisma specificațiilor. La capitolul RAM, vom vedea 1 GB de memorie, iar la capitolul stocare, ne putem aștepta la 8 GB. Din fericire, va exista și un slot de card microSD, pentru a suplimenta memoria destul de mică pentru standardele de astăzi.

Ecranul va avea rezoluție 720p și cel mai probabil, ar trebui să aibă o diagonală de 4 inci. La camera foto nu putem spera la mai mult de 5 megapixeli pentru senzorul principal. În ceea ce privește lansarea, dar și prețul, telefonul ar putea fi anunțat în martie 2018 și ar putea costa în jur de 85-90 de dolari.