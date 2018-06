Moto z3 play, noul telefon modular de la Motorola, e oficial

Motorola continuă să actualizeze seria de telefoane care suportă module. Cel mai nou model este Moto z3 play. Iată ce specificații are.

Moto z3 play de la Motorola are un ecran de 6 inci Full HD+, dispune de Android Oreo și are un procesor Qualcomm Snadpragon 636. Totodată, are 4 GB de memorie RAM, 32 sau 64 GB spațiu de stocar,e o cameră foto duală de 12 megapixeli cu un al doilea senzor de 5 MP, are baterie de 3.000 mAh și portul de încărcare este USB-C. Dispune de încărcare rapidă și de o cameră de selfie de 8 megapixeli.

Motorola continuă să furnizeze telefoane pentru ecosistemul de module, cum e și acesta. Sigur, modulele sunt cumpărate separat, dar extind foarte mult funcționalitatea telefonului. Printre posibilitățile oferite se numără imprimarea fotografiilor Polaroid direct din telefon în doar câteva secunde, proiectarea unei imagini de 70 de inci pe orice suprafață sau accesarea cu o simplă atingere a asistentului personal pentru muzică, știri, întrebări și multe altele.

Toate modulele lansate până acum funcționează și pe Moto z3 play.

Motorola susține că telefonul oferă și o cameră foto foarte bună. Conform companiei, camerele Moto z3 play integrează noi funcții AI (inteligență artificială) cu detectare a profunzimii și permit realizarea unor imagini creative, precum cinemagrafele. Prin integrarea Google Lens, camera de pe Moto z3 play utilizează la maximum tehnologiile AI și arată mai mult decât se vede la prima vedere, mulțumită abilității de a căuta obiecte uzuale, de a copia și traduce texte și de a oferi mai multe informații despre monumente și locuri cunoscute.

Funcția Cinemagraphs permite adăugarea unui plus de creativitate pozelor realizate permițând animarea unei părți a unei imagini, în timp ce restul imaginii rămâne statică – o combinație unică de foto și video. Iar pentru un selfie perfect, tot ceea ce trebuie să faci este să selectezi modul portret, iar camera frontală de 8 MP a Moto z3 play se ocupă de restul.

În ceea ce privește performanța, procesorul Snapdragon 636 e cu 30% mai rapid și asigură o autonomie mai mare. Motorola oferă și o soluție pentru autonomie de până la 40 de ore de autonomie: telefonul să fie folosit împreună cu Moto Power Pack. Motorola Moto z3 play va fi disponibil în Europa în această vară, împreună cu Moto Power Pack inclus în pachet sub denumirea Moto z3 Power Edition.