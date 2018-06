Care e prețul corect pe care ar trebui să-l plătești pentru un telefon

Partea frumoasă a prezentului e că un telefon a ajuns să fie foarte bun și fără să coste foarte mult. Adopția Android, dar și interesul în creștere al utilizatorului, a făcut ca majoritatea oamenilor să aibă în buzunare un calculator ultraportabil foarte bun, care să-i țină la curent cu tot ce-i nou și tot ce-i important pentru viețile lor.

Am încercat în ultimii cinci ani să tot identific elementele care justifică prețul unui telefon. De fiecare dată e dificil, deoarece uneori găsesc o cameră bună, alteori o implementare foarte bună de Android. De prin 2015 au început să mă obosească interfețele create de producători, mai mici și mai mari, ca să „înfrumusețeze” sistemul de operare sau să-l facă mai eficient.

Google, pe de altă parte, a ținut pasul cu vremurilor și a făcut din Android un sistem mai eficient. A ajuns să consume mai puțină energie când nu e cazul, a ajuns să ruleze pe și mai multe configurații și să accelereze ritmul în care sunt actualizate telefoanele. Dincolo de toate astea, în încercarea de-a stabili un preț corect pentru un telefon am ajuns la o listă cu ce opțiuni ar trebui să aibă.

Ce ar trebui să ofere un telefon ca să fie bun și pentru tine

În primul rând, ar trebui să nu-ți fie rușine să-l folosești. În acest sens, un design plăcut, echilibrat, cu elemente contemporane (orice e contemporan într-un anumit an), dar și o îmbunătățire a ergonomiei sunt plusuri. În al doilea rând, telefonul a ajuns să fie folosit foarte mult. În acest sens, fie că are, fie că n-are o baterie mare, atunci ar trebui să aibă încărcare rapidă. Astfel, odată conectat la priză, vei câștiga ceva timp.

Nu în ultimul rând, că tot am ajuns la încărcare rapidă, e vorba de autonomie. Oricât de bun ar fi un telefon, e inutil, dacă după trei ore rămâne fără energie. Aici primează două tendințe. Prima e cea în care producătorii se chinuie să facă dispozitive subțiri sau pun accentul pe o mulțime de alte lucruri, în afară de capacitatea bateriei. Apoi, e tendința în care sunt alese baterii mai mari, o acțiune lăudabilă, dat fiind că nu trebuie să purtăm în buzunare și în mâini foi de hârtie.

Primul telefon care m-a impresionat prin acest echilibru între preț și opțiuni a fost un Moto X pe care l-am avut spre finalul lui 2014. În 2018, am avut șansa să testez noua gamă de produse Moto G6. Cel care mi-a atras cel mai mult atenția, când vine vorba de preț, e Moto G6 Play. Are un ecran de 5,7 inci HD+ Max Vision și 32 GB spațiu de stocare.

Dintre specificațiile lui am remarcat, atât înainte, cât și în timpul folosirii, bateria e de 4.000 mAh, încărcare rapidă, un Android curat cu doar câteva modificări aduse de producător, suita de aplicații de la Google, dar și unele proprii Moto pentru anumite funcționalități, și le introduse de Moto. Interfața aceea curată e una pe care mereu am apreciat-o pe Android. Totodată, n-am simțit că plătesc în plus pentru niște artificii care pot lipsi.

Ce ar trebui să facă un telefon de banii lui

În ultimii doi ani, procesoarele de telefoane au evoluat într-un ritm accelerat. Consumă mai puțină energie, performanța e mai mare, iar sistemul de operare, în ultimele versiuni, a ajuns să folosească mai eficient resursele. Toate astea duc la o senzație că lucrurile funcționează pentru tine ca utilizator.

Am tot spus-o, și oamenilor care m-au întrebat, și în articole, că un telefon n-ar trebui judecat pe baza prețului, ci pe baza a ceea ce oferă pentru tine ca utilizator. Sigur, dacă îți pasă de statut mai mult decât de utilitate, sunt trei-patru branduri pe care să le alegi. În rest, în lumea reală, când ai nevoie de un dispozitiv bun trebuie să conteze cum funcționează. Iar un Android stock e mereu cel mai eficient tocmai pentru că nu îți stă în cale cu tot felul de opțiuni de care, de multe ori, te poți lipsi.

Ce am descoperit pe Moto G6 Play e că pe o baterie atât de mare încărcarea rapidă nu doar că e o opțiune, ci o necesitate. Astfel, ai autonomie pe termen mai lung și nici nu îmbătrânești lângă priză.

Prețul corect al unui telefon, pe scurt, n-ar trebui să fie mare. Trebuie gândit de la cerințe, apoi împărțit prețul pe perioada folosirii. Cel puțin un an? Atunci, ai o viziune de ansamblu asupra unui smartphone care devine mai mult unealtă decât gadget sau moft. Practic, telefon fără mofturi și preț fără să fie umflat.

Fotografii realizate cu Moto G6 Play