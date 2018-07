O dronă a dezvăluit indicii importante despre un monument antic

Anthony Murphy, autor și fotograf, a trimis o dronă deasupra Brú na Bóinne, un sit al Patrimoniului Mondial UNESCO, aflat la aproximativ 48 de km de Dublin.

Acesta a bănuit că seceta recentă ar putea dezvălui prezența unui „henge” – monument istoric circular făcut de oameni cu mii de ani în urmă, care se crede că ar fi servit ca loc de adunare.

Totuși, ceea ce a văzut în imagini l-a șocat pe acesta și pe prietenul său: o serie de decolorări prezente în terenurile agricole, cauzate de diferențele din sol, care se întindeau într-un model perfect circular de aproximativ 150 de metri.

Thrilled to have discovered a previously unknown „new” henge monument near Newgrange last night. Archaeologists tell me that this is a very major find. It appears to be similar in design and size to the nearby Site P, a recorded henge. Exciting times! https://t.co/Mp2pWY26Dr pic.twitter.com/CIdPSTCEJX

— Mythical Ireland (@mythicalireland) July 11, 2018