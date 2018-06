Microsoft lansează, în sfârșit, un serial Halo, alături de Steven Spielberg

Dacă te-ai jucat Halo și ți-a plăcut, acum ai șansa să vezi un serial TV cu personajele tale favorite și s-ar putea să nu fie rău, mai ales că este implicat și Steven Spielberg.

Primul anunț al Microsoft legat de un serial Halo datează încă de acum cinci ani de zile, însă abia acum lucrurile devin serioase.

Un serial TV Halo este pregătit de postul Showtime împreună cu Amblin Television, compania de producție înființată de Steven Spielberg. Show-ul ar trebui să intre în producție la începutul anului 2019. Deocamdată titlul serialului este Halo și nu se cunosc prea multe detalii despre poveste, însă ce știm sigur este că vom vedea războiul futuristic dintre rasa umană și alienii numiți Covenant.

Showtime a comandat 10 episoade, iar fiecare va avea o durată de o oră. Serialul va fi produs de către 343 Industrie alături de Amblin Television. Kyle Killen, creatorul serialelor Awake sau Lone Star, va fi producătorul și conducătorul noului serial Halo.

Încă nu știm cât de mult se va implica Spielberg în serial, dar sperăm ca acesta să se implice măcar puțin.

Printre cei care vor regiza episoadele se numără și regizorul Ruper Wyatt, cel care ne-a dat Rise of th Planet of the Apes. Wyatt este și producător executiv.

Show-ul a apărut pentru prima dată în 2013 când Microsoft a anunțat că face o adaptare a jocurilor pentru micul ecran împreună cu Spielberg ca parte a planului de a crea conținut pentru Xbox Live.

Un an mai târziu, Showtime s-a alăturat proiectului și Xbox a renunțat la divizia de televiziune. Totuși, Xbox Live a rămas cu Halo: Nightfall, serial lansat doar pe internet, care nu a avut succes. Doar 29% dintre utilizatorii Rotten Tomatoes care au văzut serialul l-au și apreciat.

Showtime ar avea nevoie de un titlu SF bun, având în vedere că HBO are Westworld, Netflix vine cu Altered Carbon, iar Amazon a reînviat The Expanse.

Nu știm nimic despre o dată de lansare, dar probabil va fi undeva prin 2020.