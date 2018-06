Halo Infinite va fi jocul exclusiv de care Microsoft are nevoie

În cadrul conferinței Microsoft de la E3 2018, oficialii gigantului din Redmond au detaliat viitorul joc din seria Halo. Acesta va fi intitulat Halo Infinite și, cel mai probabil, se va lansa în 2019.

Dacă ai urmărit lansările din ultimul an, Microsoft nu prea mai are multe francize exclusive care să te facă să te îndrăgostești de Xbox. Majoritatea titlurilor noi lansate pe consola Microsoft le poți juca și pe un PlayStation. În timp ce Sony s-a bucurat de titluri precum Uncharted: Lost Legacy, God Of War sau Detroit: Become Human, Microsoft s-a aflat în standby. Gigantul din Redmond speră să remedieze această situație odată cu Halo Infinite.

Cel mai nou joc din seria Halo a fost anunțat la E3 2018 și se anunță a fi foarte promițător. Din păcate, mai avem foarte mult de așteptat până la lansarea sa. Știm sigur că va fi un joc foarte reușit, cu un univers imens de explorat și o grafică impresionantă menită să exploateze la maxim performanța unui Xbox One X. Având în vedere numele și teaserul, jocul s-ar putea să fie unul de tip Open World, cu o lume foarte mare pe care să o explorezi în tihnă.

Momentan, nu avem decât un teaser de câteva minute pentru Halo Infinite și câteva detalii despre premisa jocului. Infinite va gravita în jurul aventurilor lui Master Chief și va continua povestea francizei după evenimentele desfășurate în Halo 5. Spre deosebire de jocurile din trecut, noul titlu va fi realizat cu ajutorul unui nou motor grafic realizat de la zero pentru viitorul Halo. Acesta este intitulat Slipspace Engine, a fost creat creat de 343 Industries și va fi utilizat în viitoare jocuri și experiențe din universul Halo.

Deși reprezentanții Microsoft s-au ferit să facă vreo promisiune legată de momentul lansării noului titlu, știm că va fi disponibil în același timp pe Xbox One și pe PC-uri cu Windows 10. În contextul în care Halo 5: Guardians nu a ajuns pe Windows, aceasta este o veste foarte bună pentru gamerii cu computere tradiționale.