Microsoft micșorează Windows 10 ca să faci economie de spațiu

Există în magazine foarte multe tablete cu Windows 10 sau sisteme cu un SSD de capacitate infimă. Pentru acelea, a fost creat Windows 10 Lean.

Cei care au avut ocazia să-și instaleze cel mai recent beta de Windows 10 de pe serverele Microsoft au sesizat că există o nouă iterație a îndrăgitului sistem de operare. Deși respectiva versiune nu era însoțită de o documentație stufoasă, nu a durat mult până a devenit evident la ce ajută Windows 10 Lean. În limba engleză, Lean se folosește de obicei în asociere cu carnea fără nici un fel de grăsime.

Ca urmare, în cazul sistemului de operare Microsoft se referă la faptul că au fost scoase toate lucrurile în plus. Ține de stilul tău de utilizare dacă ești de părere că lucrurile eliminate de gigantul din Redmond erau în plus și pentru tine sau doar pentru ei. Atâta timp cât scapi însă de notificarea constantă că nu ai spațiu pe C: împreună cu erorile aferente, orice minus s-ar putea să fie justificabil.

Noul Windows 10 Lean a devenit disponibil în beta pentru prima oară odată cu update-ul Redstone 5 Preview Build. Comparativ cu versiunile standard de Windows 10, acesta are o dimensiune cu 2GB mai mică după ce a fost instalat pe sistem. Respectiva valoare în minus s-ar putea să nu ți se pară foarte generoasă, dar dacă ai un SSD de 16GB pe tabletă sau 32GB pe un ultraportabil, 2GB în plus de spațiu reprezintă o binecuvântare.

În privința componentelor care au fost scoase pentru se obține această micșorare a instalării, Microsoft a optat pentru eliminarea Internet Explorer, Registry Editor (Regedit), Microsoft Management Console, a tuturor driverelor pentru unități optice CD sau DVD și a pozelor de fundal.

Partea cea mai bună este că, după instalarea Windows 10 Lean, ar trebui să nu mai întâmpini probleme la instalarea unei viitoare actualizări importante de Windows. La această oră, varianta Lean include câteva probleme sau bug-uri, dar având în vedere că vorbim de prima variantă preview disponibilă publicului larg, micile probleme sunt previzibile.

Welcome to Windows 10 Lean/CloudE/S (once again?)

This new edition started shipping with this week’s Skip Ahead build (17650)

It seems to be heavily cut down, an x64 clean install is roughly 2 GB smaller than Pro

Its edition ID is 0xB7 which was missing from SDK headers pic.twitter.com/2Sn3SVXeZB

— Lucan (@tfwboredom) April 20, 2018