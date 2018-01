Microsoft închide, oficial, proiectul Kinect pentru Xbox One

Microsoft a făcut un anunț important legat de viitorul senzorului. Și, pe scurt, Kinect nu mai are niciun viitor.

În prima fază, fiecare consolă Xbox One a fost livrată împreună cu un senzor Kinect. La momentul respectiv, era evident că oficialii gigantului din Redmond au foarte multă încredere în rolul senzorului introdus în urmă cu aproximativ un deceniu într-o versiune de Xbox 360. Vânzările consolei și avansul în piață al PlayStation 4 a convins însă compania americană că jucătorii nu-și mai doresc jocuri care să implice un efort fizic semnificativ în fața TV-ului.

Destinul senzorului Kinect a devenit incert în luna octombrie a anului trecut. La momentul respectiv, Microsoft a anunțat că nu va mai produce acel senzor pentru console. În plus, senzorul încărcat de tehnologie avansată va deveni imposibil de folosit în tandem cu un Xbox One S, Xbox One X sau PC cu Windows după anunțul de astăzi.

Microsoft a încetat să mai producă și să comercializeze Xbox Kinect Adapter. Respectivul adaptor îți permitea să conectezi un senzor Kinect la consolele Xbox de generație recentă și la orice computer. Practic, făcea tranziția de la portul proprietar al camerei inteligente la USB. Într-un set de declarații înaintate către Polygon, un purtător de cuvânt al Microsoft a anunțat că atenția companiei se va concentra pe realizarea de periferice de gaming care sunt mult mai solicitate de către fanii Xbox One.

Deși la prima vedere decizia Microsoft vizavi de senzorul Kinect este una destul de agresivă, în realitate, nu mai exista de mult timp interes pentru respectivul periferic. Mai mult decât atât, cei care și-au dorit cu adevărat să-l aibă, se află deja în posesia lui, iar anunțul companiei americane nu ar trebui să-i afecteze. Partea un pic enervantă este că această veste vine ca o confirmare suplimentară a faptului că dezvoltatorii terți nu mai au nici o motivație să facă jocuri de Kinect.